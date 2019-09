Borderlands 3 - So findet ihr die legendäre Rick and Morty-Waffe

Die Suche nach den Easter Eggs in „Borderlands 3“ geht weiter: Erfahrt hier, wie und wo ihr die legendäre Rick und Morty Waffe im Spiel finden könnt.

Der Shooter Borderlands 3 von Gearbox Software ist bekannt für seinen überragenden Humor und seine Fülle an Referenzen zur Popkultur und versteckten Geheimnissen. Aktuell tobt sich das gesamte Internet daran aus, alle Easter Eggs im Titel zu finden, die alle möglichen Filme und Serien referenzieren. Unter anderem haben wir euch bereits erklärt, wie ihr an die legendäre Waffe im „One Punch Man“-Design herankommt. Die beliebte Serie „Rick und Morty“ bleibt ebenfalls nicht verschont. Es gibt nicht nur eine Waffe mit Bezug auf die Sci-Fi-Animation, sondern auch einen versteckten Bosskampf.

Wo finde ich die Waffe von Rick und Morty ?

Nach dem Eröffnungsteil des Spiels begeben sich die Spieler auf den Planeten Promethea. Dort angekommen führt euch der Weg früher oder später nach Lectra City. Der Ort ist spätestens nach der Mission „Töte Killavolt" frei begehbar. Sobald ihr die Stadt betreten habt, geht ganz oben rechts auf der Karte, wo ihr einen Transportbehälter in der Nähe der Polizeistation findet.

Das Boss-Duo wird aus dem Container hervorbrechen und trägt den lustigen Namen Wick und Warty. Auch das visuelle Design ähnelt stark den animierten Charakteren Rick and Morty. In seltenen Fällen kann es passieren, dass der Bosskampf nicht ausgelöst wird – in diesem Fall müsst ihr die Stadt verlassen und neu betreten, da der Kampf nach zufälligem Muster ausgelöst wird.

Einmal getriggert, solltet ihr versuchen den Kampf möglichst schnell zu beenden, da die Feinde sich teleportieren und euch ebenfalls an einen anderen Ort schicken können. Nach klassischer „Rick und Morty“-Manier können die beiden Charaktere sogar die Flucht ergreifen. Die Anforderungen an den Kampf liegen bei Level 14, sodass die meisten Spieler in der Lage sein sollten, Wick und Warty zu bezwingen.

Die Werte der daraus resultierenden Waffe sind zufällig, jedoch stark, da sie einen Schild bildet, wenn der Spieler sie benutzt. Die Beschreibung lautet: "Schneller als alle Schätzungen" und die Waffe hat den Vorteil, dass "verstrahlte Feinde Schaden an Feinden in der Umgebung anrichten".