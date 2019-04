Borderlands 3 - Review-Bombing wegen Exklusiv-Deal mit Epic

Kürzlich kündigte Gearbox an, dass „Borderlands 3“ die ersten sechs Monate exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein wird. Die Enttäuschung über diese Entscheidung ist groß und so bringen Spieler ihren Frust durch erneutes Review-Bombing zum Ausdruck. Die Einzelheiten haben wir für euch zusammengefasst.

Erst im April 2020 wird Borderlands 3 auch bei Steam und Co. erhältlich sein und die Reaktionen darauf sind sehr unterschiedlich. Seit Monaten bürgert es sich ein, seinen Unmut über negative Review-Bombings zum Ausdruck zu bringen. Für Borderlands, Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel hagelt es jetzt negative Bewertungen, was die Gesamtbewertung der Shooter beeinflusst.

Viele Spieler mögen den Gedanken nicht, dass Steam als Platzhirsch verdrängt wird und möchten nicht dazu gezwungen werden, den Epic Games Store zu verwenden. Auch wenn es einige positive Reviews gibt, äußern sich diese keineswegs wohlwollend über Epic und führen Punkte an, warum sie mit der Entscheidung von Gearbox nicht zufrieden sind. Viele kündigten sogar an die negative Wertung erst zu entfernen, wenn „Borderlands 3“ auch auf Steam erscheint.

Kritikpunkte der Spieler zum Epic Games Store

Schlechte Sicherheit: Wohl am Häufigsten wird eine schlechte Sicherheit zum Ausdruck gebracht. So müssen neue Accounts nicht bestätigt werden und zu oft erhielten Nutzer von Epics Launcher E-Mails über nicht autorisierte Login-Versuche. Natürlich spielen auch Spyware-Vorwürfe mit rein.

Fehlende Features: Im Vergleich zu Steam und anderen Online-Stores, bietet der Epic Games Store wenig an.

Anti-Kompetivität: Viele Spieler mögen es nicht, dass es Exklusiv-Deals gibt und sie nicht mehr die Wahl haben, wo sie das Spiel kaufen möchten. Auch wenn Epic CEO Tim Sweeney die Exklusiv-Titel als beste Möglichkeit sieht, mit Steam mithalten zu können, sehen die Spieler das als Anti-Kompetitives Verhalten.

Schutzmaßnahmen von Steam

Valve arbeitet derzeit an Schutzmaßnahmen um das Review-Bombing zu unterbinden, ohne die Meinungen der Nutzer zu zensieren. Das neue Tool soll die Kritiken, die sich nicht mit dem eigentlichen Spiel beschäftigen, erkennen und heraus filtern.

Was haltet ihr von Review-Bombing und den Exklusiv-Titeln? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.