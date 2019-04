Borderlands 3 - Release exklusiv im Epic Games Store? Erscheinungstermin geleakt

Der Koop-Shooter Borderlands 3 von Gearbox Software könnte früher erscheinen, als wir gedacht haben. Auf Twitter wurde jetzt der Releasetermin mitsamt eines kurzen Videos geleakt, der die exklusive Veröffentlichung im „Epic Games Store“ ankündigt.

„Borderlands 3“ befindet sich bereits seit knapp fünf Jahren in Entwicklung, wie Gearbox-Chef Randy Pitchford im Rahmen der Ankündigung verlauten ließ. Allerdings könnte der Shooter bereits kurz vor der Fertigstellung stehen und noch in diesem Jahr erscheinen.

Während die Verantwortlichen am 03. April weitere Details zum Spiel bekanntgeben wollen, wurden jetzt auf Twitter der Erscheinungstermin und die Exklusivität der PC-Fassung im Epic Games Store geleakt.

Im Hinblick auf den 1. April hielten viele Fans auf ResetEra die Ankündigung für einen Aprilscherz. Doch der Fakt, dass beide Tweets vom offiziellen „Borderlands 3“ -Account binnen kürzester Zeit wieder gelöscht wurden könnte bedeuten, dass die Leaks der Wahrheit entsprechen und beide Posts einfach zu früh veröffentlicht wurden.

Demnach soll „Borderlands 3“ am 13. September 2019 erscheinen. Das würde aus mehreren Gründen durchaus Sinn ergeben. Zum einen handelt es sich dabei um einen Freitag – ein üblicher Wochentag für die Veröffentlichung neuer Spiele. Zum anderen würde es zu Gearbox Software passen, ihr neues Spiel an einem Freitag den 13. zu veröffentlichen.

Borderlands 3 releasing on Epic Games Store (from a Twitter ad video that is now deleted) pic.twitter.com/d4v17GapWZ