Borderlands 3 - Originaler Claptrap-Sprecher soll von Randy Pitchford gestalkt und angegriffen worden sein

Es sind schwere Anschuldigungen, die im Rahmen von Borderlands 3 ans Tageslicht kommen. Der Streit zwischen Randy Pitchford, CEO bei Entwicklerstudio Gearbox und David Eddings, der im ersten Teil der Shooter-Reihe die Rolle des Claptrap gesprochen hat, geht in die nächste, unschöne Runde. Auf Twitter behauptet Eddings, dass er von Pitchford gestalkt und attackiert wurde.

Borderlands 3 Keine Einigung: Claptrap bekommt eine neue Stimme

I was fine moving on after Gearbox. But when my former boss starts mouthing off about various aspects of my employment including “how highly compensated” I was and how “generous” he is, I feel obligated to correct the record.