Borderlands 3 - Neue Details zur Spiellänge des Loot-Shooters

Die Entwickler bei Gearbox haben neue Details zu „Borderlands 3“ veröffentlicht. Dabei geht es vor allem um die Spiellänge. Demnach werden wir schon eine satte Spielzeit mit der Kampagne verbringen. Wer dann noch alle Nebenquests erfüllen will, darf sich auf etliche Stunden Spaß vorbereiten.

Mit Borderlands 3 werden wir so einige Zeit beschäftigt sein. Das geht zumindest aus einem Interview mit Creative Director Paul Sage von Gearbox hervor (via WCCFTech). Dieser spricht darüber, wie ambitioniert das Team bei „Borderlands 3“ ist und damit die Spielzeit im Vergleich zu den Vorgängern noch einmal anheben konnte.

„Es gibt so viel an diesem Spiel. Wir gehen zu diesen verschiedenen Welten. Die Länge des Spiels beträgt dabei etwa 35 Stunden, wenn man sich nur auf die Hauptgeschichte konzentriert. Da zählen die vielen Nebenmissionen noch gar nicht rein. Ich glaube, wir waren von Anfang an mit einer Menge Ambitionen am Werk.“

Mehr Spaß fürs Geld

Die Spiellänge im Vorfeld eines Releases ist immer mit etwas Vorsicht zu genießen. Meist fällt sie etwas länger aus, als im finalen Spiel. weil die Entwickler natürlich nicht den Eindruck erwecken wollen, dass sie zu wenig liefern. Gleichzeitig soll es aber auch keine Lügen darüber geben.

Die Zahl könnte bei „Borderlands 3“ aber durchaus stimmen. War der erste Teil der Loot-Shooter-Reihe noch mit etwa 22 Stunden Spielzeit ausgestattet (siehe HowLongToBeat), ging es bei Borderlands 2 mit 30 Stunden Spielspaß schon deutlich länger zu. Das Pre-Sequel, das nur eine Art Spin-off der eigentlichen Reihe war, fiel kürzer als der Erstling aus.

Wie es am Ende bei „Borderlands 3“ in Sachen Spielzeit aussehen wird, werden wir ab dem 13. September 2019 sehen. Dann erscheint der Shooter für PC, Xbox One und PS4. Was haltet ihr von der angesprochenen Spielzeit? Habt ihr lieber ein knackig zusammengefasstes Game, ohne künstliche Streckung oder wollt ihr lieber so viele Stunden wie möglich in einem Spiel versenken?