Borderlands 3 - Nebenmission liefert cooles Easter-Egg zu Herr der Ringe

Seit Ende letzter Woche erkunden Spieler fleißig die Planeten des Loot-Shooters „Borderlands 3“. Gearbox-typisch finden sich im Spiel abermals zahlreiche Anspielungen und Easter-Eggs zur modernen Popkultur. Auch die Fantasy-Saga „Der Herr der Ringe“ ist im Spiel vertreten.

Borderlands 3 steckt voller mehr oder weniger gelungener Easter-Eggs. Eine besondere Mission im Shooter spielt auf die „Der Herr der Ringe“-Trilogie von Peter Jackson an. Wir verraten euch, wo ihr die Mission startet und was euch erwartet.

Kampf gegen den Balrog in Borderlands 3

Egal ob One Punch Man oder DrDisrepect: Kleine Easter-Eggs und Referenzen findet ihr in „Borderlands 3“ fast an jeder Stelle. Allerdings erwartet euch auch eine Mission, in der ihr den legendären Kampf gegen den Balrog aus Der Herr der Ringe nachspielen und sogar eine einzigartige Waffe ergattern könnt.

Alles beginnt, wie auch in der Vorlage, indem ihr einen Totenschädel in einen Brunnen fallen lasst. Die Nebenmission mit dem Namen „Dämon im Dunkeln“ findet sich direkt auf dem ersten Planeten des Spiels. Genauer gesagt im Gebiet Konrad’s Hold auf Pandora.

Das erwartet euch in der Mission

Befindet ihr euch in besagtem Gebiet, öffnet die Karte des Spiels und haltet nach einem gelben Ausrufezeichen Ausschau, denn dieses Easter-Egg ist mit einer Mission verbunden!

Habt ihr die Quest angenommen, begebt ihr euch durch ein riesiges Tor ins Missionsgebiet. Was euch darin genau erwartet, wollen wir euch aus Spoilergründen allerdings nicht verraten. Wollt ihr euch das Easter-Egg dennoch anschauen, klickt einfach auf das untenstehende Video.

Als Belohnung winkt mit dem Burning Chomper eine einzigartige Waffe, die mit ihren Fähigkeiten stark an die dämonische Fantasy-Vorlage angelehnt ist. Die Schrotflinte verschießt nämlich keine normalen Shotgun-Ladungen, sondern lässt Feuerpeitschen für sich sprechen, die sogar explodieren.