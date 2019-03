Borderlands 3 - Laut Randy Pitchford erscheint das Spiel, wenn es fertig ist

In den letzten Jahren kam es des Öfteren vor, dass Entwickler ihre Spiele vorstellten, ohne wirklich etwas vorweisen zu können. Diesen Fehler möchte Gearbox Software-Chef Randy Pitchford nicht machen.

Gearbox Software-Chef Randy Pitchford steht über die sozialen Medien gern mit den Fans in Kontakt. Derzeit wird er auf Twitter vor allem mit Fragen zu Borderlands 3 bombardiert. Die künftigen Spieler möchten wissen, wann der postapokalyptische Shooter erscheint und versuchen entsprechend Details zu entlocken. Pitchford besteht allerdings darauf, dass Spieler mehr über den Titel hören werden, wenn Gearbox auch wirklich dazu bereit ist, diesen vorzustellen.

Vielleicht hat das Warten aber bald ein Ende. Im Februar verriet Gearbox, dass sie auf der PAX East „vorher nie Gesehenes“ präsentieren möchten. Fans denken dabei wenig überraschend gleich an „Borderlands 3“. Auch wenn kein genauer Termin feststeht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es noch dieses Jahr so weit sein wird.

Borderlands 3 Enthüllung auf der kommenden PAX East?

Ebenfalls auf Twitter kam das Spiel Brothers in Arms zur Sprache. Wie gewohnt äußerte sich Randy auch dazu kaum, versicherte den Fans aber, dass an dem Titel gearbeitet wird.

„Wir arbeiten an einigen Brother in Arms – bezogenen Dingen… noch nicht bereit näheres bekannt zugeben“, so Randy Pitchford.