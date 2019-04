Borderlands 3 - Komponist der Vorgänger kehrt zurück

Für den Soundtrack von „Borderlands 3“ wird der Komponist Jesper Kyd zu seiner alten Wirkungsstätte zurückkehren. Er war bereits für die musikalische Untermaltung der Vorgänger verantwortlich.

Wer den Soundtrack von Borderlands 1 und Borderlands 2 mochte, darf sich freuen: Wie jetzt bekannt wurde, ist der dänische Komponist Jesper Kyd an Borderlands 3 beteiligt.

Kyd enthüllte seine Beteiligung am Shooter über seine offizielle Website. Seitens des Entwicklers Gearbox wurden im Vorfeld diesbezüglich keine Informationen veröffentlicht.

Borderlands 3 Spielwelt soll deutlich größer als in den Vorgängern sein

Ein Kenner der Borderlands-Reihe

Jesper Kyd war in der Vergangenheit hauptverantwortlich für die musikalische Untermalung der „Borderlands“-Reihe. So wirkte er beispielsweise auch an dem Spin-off Borderlands: The Pre-Sequel mit.

Unter Experten fällt Kyd des Öfteren durch seinen einzigartigen Stil auf, bei dem traditionelle und ethnische Instrumente gerne mit Chören verbunden werden. Zudem weisen seine Stücke zahlreiche Tempiwechsel und atmosphärische Überraschungen auf.

Borderlands 3 Gearbox-Chef Randy Pitchford über das negative Review-Bombing auf Steam