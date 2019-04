Borderlands 3 - Kein Streit mehr um die Beute im Koop-Modus

Der Koop-Shooter „Borderlands 3“ wird mit einem neuen Loot-System aufwarten, dank dem der Streit um die Beute endlich der Vergangenheit angehören dürfte. Beutegeier, die in Windeseile alle erledigten Feinde abgrasen, sollen im dritten Serienteil endlich nicht mehr alle Ausrüstungsgegenstände und Waffen für sich beanspruchen.

Die Beuteverteilung im Koop-Modus ist meist eine ziemlich nervige Sache. Gerade, wenn man mit zufälligen Spielern unterwegs ist. Daher haben sich die Macher von Gearbox Software für Borderlands 3 etwas einfallen lassen, um die Lootverteilung fairer zu gestalten.

Borderlands 3 hat kein Herz für Loot-Ninjas

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Zumindest war das bislang bei den meisten Koop-Shootern so. Wer zuerst an einem besiegten Feind war, konnte sich die beste Ausrüstung sichern, während alle anderen leer ausgingen. Das wird in „Borderlands 3“ nicht mehr passieren, wie aus der offiziellen Spielbeschreibung hervorgeht:

„Spiele zu jeder Zeit online oder im Split-Screen-Koop, unabhängig von eurem Level oder Missionsfortschritt. Besiege Feinde und Herausforderungen als Team, aber ernte Belohnungen, die dir allein gehört – niemandem entgeht Beute.“

Auch der deutschsprachige PlayStation-Blog bestätigte nun das überarbeitete Loot-System von „Borderlands 3“. Jeder Spieler wird seinen ganz persönliche Beute erhalten. Loot-Ninjas haben also keine Chance mehr. Allerdings steht offenbar alternativ auch das klassische, aus dem Vorgänger bekannte System zur Wahl:"

„Jeder von euch wird nicht nur erheblichen Schaden anrichten, sondern auch euren eigenen Strom an Loot erhalten. Keine Loot-Ninjas mehr! Wenn ihr lieber mit den klassischen Borderlands 2-Koop-Regeln spielen möchtet, bei denen die Beute geteilt wird, könnt ihr das natürlich auch tun.“

Die Beute wird beim Ausschalten eines Gegners also individuell an alle Gruppenmitglieder verteilt, damit gehören Diskussionen um die Beuteverteilung also endgültig der Vergangenheit an. „Borderlands 3“ wird am 13. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Am 01. Mai soll zudem der erste Gameplay-Trailer zum Koop-Shooter veröffentlicht werden.