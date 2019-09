Borderlands 3 - Intro und Launch-Trailer stimmen auf baldigen Release ein

Am Freitag erscheint mit „Borderlands 3“ einer der heißesten Actiontitel des Jahres. Kurz vor der Veröffentlichung hat Publisher 2K Games den offiziellen Launch-Trailer an den Start gebracht, der zusammen mit dem Intro auf das durchgedrehte Abenteuer einstimmen soll.

Borderlands 3 macht genau da weiter, wo die Vorgänger aufgehört haben. Ab dem 13. September verschlägt es euch erneut auf Pandora, um mit zahlreichen Waffen gegen abgedrehte Gegner zu kämpfen.

Borderlands 3: Der Launch-Trailer ist da

In wenigen Tagen erscheint mit „Borderlands 3“ einer der heißesten Titel des Jahres. Auch wenn mittlerweile klar ist, dass sich der dritte Serienteil nicht gänzlich neu erfindet, fiebern vor allem Koop-Fans dem Release entgegen.

Jetzt präsentiert sich das neue Spiel von Gearbox Software im offiziellen Launch-Trailer, der euch auf das verrückte Abenteuer mit Comic-Optik einstimmen soll und die Essenz der Reihe perfekt einfängt. Zu sehen sind neben den neuen Feinden, den Calypso-Zwillingen, natürlich die vier neuen Helden. Außerdem feiern beliebte Charaktere wie Claptrap, Moxxi oder Tiny Tina ein Comeback.

Das Intro von Borderlands 3

Gamespot zeigt zudem das offizielle Intro von „Borderlands 3“ sowie rund fünf Minuten frisches Gameplay vom neuen Planeten Athenas. Die Musik stammt diesmal von der Band The Heavy, die die stimmige Eröffnungssequenz mit ihrem Song „Put it on the Line“ untermalen.

Die Intro-Sequenzen der „Borderlands“-Reihe genießen schon immer Kultstatus und beim Anblick des knapp dreiminütigen Videos steht fest, dass wir erneut nicht enttäuscht werden.

Erscheinen wird „Borderlands 3“ am 13. September für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Bislang wurden aufgrund von Sicherheitsbedenken nur wenige ausgewählte Medien mit Testmustern bedacht, unser Test wird also noch ein wenig auf sich warten lassen.