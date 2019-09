Borderlands 3 - Guide: Trinkgeld für Mad Moxxi  Diese Belohnungen gibt es

The Hail hingegen ist ein seltenes Maschinengewehr, die mit hohem Schaden und beeindruckender Präzision überzeugt. Als typische Dahl-Waffe schießt das Gewehr nicht geradeaus, sondern im Bogen. Zudem verursacht das Gewehr Korrosionsschaden, der Feinde verstrahlt und auf Ziele in der Nähe überspringt.

The Crit ist eine starke Maschinenpistole, die Schock-Schaden verursacht und somit besonders stark gegen Feinde mit Schilden ist und 150 % kritischen Schaden verursacht. Ihre besondere Eigenschaft „Slippery when wet“ sorgt allerdings mit einer zwölfprozentigen Chance dafür, dass ihr die Waffe beim Nachladen fallen lasst.

Dann dürft ihr euch über die epischen (lila) und seltenen (blau) Waffen namens The Crit und The Hail freuen, namhafte Schießprügel, die Fans der „Borderlands“-Reihe bereits aus den Vorgängern kennen dürften.

Tatsächlich ist eine bestimmte Summe nötig, damit Mad Moxxi in „Borderlands 3“ ihre Geschenke herausrückt. Die notwendige Höhe scheint allerdings zu variieren. Während ihr bereits ab einer Spende von 15.000 Dollar in den Genuss der ersten Belohnung kommen könnt, müssen es teilweise sogar 30.000 Dollar sein. Die höchstmögliche Belohnung winkt bei einer Investition von 40.000 Dollar.

Auf der rechten Seite des Tresens findet ihr ein Glas, in dem ihr Trinkgeld hinterlassen könnt. „Borderlands 3“ lässt euch dabei die Wahl zwischen einer Spende in Höhe von 100 oder 1.000 Dollar. Egal für welche Menge von Trinkgeld ihr euch entscheidet: Zunächst einmal passiert überhaupt nichts.

Mad Moxxi betreibt die Bar in der unteren Ebene des Raumschiffes Sanctuary III, das euch in „Borderlands 3“ als Hub und Schnellreisepunkt zwischen den Planeten dient.

In ihrer Bar an Bord der Sanctuary III sorgt Mad Moxxi für etwas Erholung vom Abenteurer-Alltag. Vermutlich habt ihr bereits das Glas entdeckt, in dem ihr der Bardame Trinkgeld spenden könnt. Wir verraten euch, welche Belohnungen dabei für euch winken.

