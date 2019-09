Borderlands 3 - Guide: Hybrid-Skillung für Agent Zane

Agent Zane zählt zu den spielerisch anspruchsvollsten Charakteren im kooperativen Loot-Shooter „Borderlands 3“. Doch richtig gespielt, entpuppt sich die trickreiche Figur als starker Damage Dealer und hilfreicher Supporter für die gesamte Gruppe. Unser Guide liefert euch hilfreiche Tipps und eine starke Hybrid-Skillung für den Levelprozess.

Unter allen vier Klassen von Borderlands 3 ist Zane, der Agent, vermutlich am schwersten zu spielen und richtet sich daher eher an fortgeschrittene Spieler und Profis. Mit ein wenig Eingewöhnung werdet ihr jedoch zu einem mächtigen Damage Dealer und unterstützt eure Gruppe mit hilfreichen Schilden.

So spielt sich Zane in Borderlands 3

Auf dem Papier klingt Zane wie der klassische Damage Dealer im Charakter-Aufgebot von „Borderlands 3“. Er ist nicht sonderlich zäh und sein Schaden gegen Gegnergruppen liegt ebenfalls auf durchschnittlichem Niveau.

Im Vergleich zu den anderen Klassen ist er jedoch in der Lage, zwei Action-Skills gleichzeitig auszurüsten und verursacht vor allem gegen einzelne Feinde enormen Schaden. Zudem verfügt Zane über umfangreiche Crowd Control-Fähigkeiten, die Gegner in ihren Bewegungen einschränken. Damit stellt er zusätzlich eine Schildbarriere auf, von der die gesamte Gruppe profitiert.

Zane ist der Technologieexperte unter den spielbaren Charakteren und als solcher beispielsweise in der Lage, Widersacher per Digiklon in die Irre zu führen. Zusätzlich schickt er eine mächtige SNTNL-Drohne in den Kampf, die eigenständig Feinde angreift und seine Schildbarriere verstärken kann, deren Boni für die gesamte Gruppe greifen.

In Windeseile tauscht ihr so die Position mit eurem Klon und beharkt dank Drohne die Gegner gleichzeitig aus zwei Richtungen. Das macht Zane relativ schwer zu spielen (zumindest im Vergleich zu den anderen Klassen), aber gleichzeitig enorm vielseitig und spaßig.

Die stärkste Level-Skillung für Zane

Zane verfügt weder über das höchste Schadenspotenzial, noch hält er sonderlich viel aus. Richtig geskillt ist er gegen einzelne Feinde jedoch unglaublich stark und verfügt über die umfangreichsten Support-Skills unter allen Klassen, was ihn vor allem im Koop-Modus enorm wertvoll macht.

Alle drei Talentbäume - Doppelagent, Auftragskiller und Undercover – verfügen über Skills, die euch beim Leveln und im Endgame nützlich sind. Im Vergleich zu den anderen Charakteren kann die ultimative Fähigkeit, also diejenige, die sich ganz unten im Talentbaum findet, allerdings vernachlässigt werden.

Daher empfiehlt sich eine Hybrid-Skillung, die die wichtigsten Skills aus allen drei Bäumen in sich vereint. Das wären beispielsweise:

Violent Speed & Violent Momentum: Eure Bewegungsgeschwindigkeit wird erhöht. Gleichzeitig teilt ihr erhöhten Waffenschaden aus, wenn ihr in Bewegung seid

Eure Bewegungsgeschwindigkeit wird erhöht. Gleichzeitig teilt ihr erhöhten Waffenschaden aus, wenn ihr in Bewegung seid Salvation: Tötet ihr einen Feind, gewährt euch das Lebensdiebstahl

Tötet ihr einen Feind, gewährt euch das Lebensdiebstahl Synchronicitiy: Immer, wenn mindestens ein Action-Skill aktiv ist, erhaltet ihr erhöhten Waffenschaden

Immer, wenn mindestens ein Action-Skill aktiv ist, erhaltet ihr erhöhten Waffenschaden Binary System: Wenn ihr den Platz mit eurem Klon tauscht, löst das eine Kryo-Nova um euch und den Klon aus, die Schaden zufügt und Gegner einfriert

Wenn ihr den Platz mit eurem Klon tauscht, löst das eine Kryo-Nova um euch und den Klon aus, die Schaden zufügt und Gegner einfriert Adrenaline: Der Cooldown eurer Action-Skills wird reduziert

Der Cooldown eurer Action-Skills wird reduziert Confident Competence: Wenn eure Schilde voll sind, erhaltet ihr erhöhten Schusswaffenschaden und Genauigkeit

Wenn eure Schilde voll sind, erhaltet ihr erhöhten Schusswaffenschaden und Genauigkeit Refreshment: Immer, wenn ihr einem eingefrorenen Feind Schaden zufügt, erhaltet ihr einen Teil des Schadens als Lebensenergie zurück

Verteilt bis Level 17 eure Talentpunkte in dem Auftragskiller-Baum, danach wechselt ihr in Doppelagent, wo ihr euch den zweiten Action-Skill samt Erweiterung sichert. In den finalen Stufen bis Rang 50 verteilt ihr dann die Punkte auf dem Undercover-Baum, in dem ihr vor allem die Überlebensfähigkeiten und Verbesserungen für Zanes Schildbarriere freischaltet.

Bei den Action-Skills greifen wir auf den Digiklon und die SNTNL-Drohne zurück. Die Drohne können wir dank Erweiterungen mit einem Raketen-Bombardement ausstatten und mit einem Raketenwerfer bestücken, der eigenständig Feinde ins Visier nimmt. Den Digiklon statten wir mit einer Kryo-Nova und der Fähigkeit aus, die Aggro der Gegner auf sich zu ziehen.

Die komplette Skillung im Überblick: Borderlands 3-Talentrechner für Zane