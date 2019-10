Borderlands 3 - Guide: Eridianische Schrift entschlüsseln  So funktioniert es

Seit rund einem Monat kämpft ihr euch in „Borderlands 3“ durch die Galaxie. Wer genau hinschaut, entdeckt bereits relativ früh im Spiel die Eridianische Schrift. Doch was macht man damit? Wie kann man diese Schriftzeichen entschlüsseln? Wir verraten es euch.

Der Loot-Shooter Borderlands 3 steckt voller spannender Geheimnisse und lustiger Easter-Eggs. Eines der größten Mysterien des Spiels rankt sich um die Eridianische Schrift, seltsame außerirdische Zeichen, die ihr zunächst nicht entziffern könnt. Wir verraten euch, wie es geht.

Die Eridianischen Schriften in Borderlands 3

Vermutlich stoßt ihr in „Borderlands 3“ nach eurer Ankunft auf Promethea, dem zweiten von insgesamt vier Planeten, erstmals auf die mysteriösen Alien-Schriftzeichen, die immerhin auf eurer Minikarte markiert werden.

Nur um dann am Fundort festzustellen, dass ihr damit überhaupt nicht interagieren könnt. Insgesamt 30 Eridianische Schriften gibt es im Spiel zu finden, doch bis ihr überhaupt etwas damit anfangen könnt, ziehen viele Spielstunden ins Land.

Genauer gesagt, erfahrt ihr erst im 19. Story-Kapitel, also kurz vor dem Ende der Hauptmission, was es mit dem Mysterium auf sich hat. Rund 25 Stunden dauert es also mindestens, bis ihr euch auf die Suche nach den Geheimnissen machen könnt.

So entschlüsselt ihr die Eridianischen Schriften

Kurz vor dem Ende der Kampagne erhaltet ihr das Item Eridian Analyser, das euch ermöglicht, die kryptischen Zeichen zu entziffern. Wo ihr die Schriften findet, müsst ihr allerdings selbst herausfinden. Denn aus Spoilergründen wollen wir euch die Fundorte an dieser Stelle nicht verraten, nur so viel: Alle Umgebungen von „Borderlands 3“ beherbergen Eridianische Schriften, insgesamt neun der 30 Schriftzeichen findet ihr dabei auf dem Startplaneten Pandora.

Um die Schriftzeichen zu entschlüsseln, müsst ihr dann einfach an sie herantreten und die angezeigte Taste drücken.

Wenn ihr euch nicht selbst auf die Suche begeben wollt, empfehlen wir euch den Video-Guide der Kollegen von PowerPyx, den ihr am Ende dieses Guides findet.

Das Entschlüsseln der Eridianischen Schriften belohnt euch mit 25 Einheiten des seltenen Metalls Eridium, das ihr auf dem Schwarzmarkt bei Crazy Earl an Bord der Sanctuary III gegen hochwertige Belohnungen in Form von Waffen oder Rüstungen eintauschen könnt.