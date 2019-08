Borderlands 3 - Gold-Status erreicht, Koop-Shooter erscheint pünktlich

Koop-Fans fiebern bereits Mitte September entgegen, denn dann erscheint mit dem kooperativen Loot-Shooter „Borderlands 3“ der nächste Ableger der ikonischen Reihe von Gearbox Software. Der hat nun den Gold-Status erreicht und wird somit pünktlich in den Händlerregalen stehen.

Mitte September will Borderlands 3 Koop-Fans mit Unmengen an Waffen, coolen Gegnern und abgedrehtem Humor an die Bildschirme fesseln. Jetzt haben die Entwickler die Fertigstellung des Loot-Shooters bestätigt, einer pünktlichen Veröffentlichung steht also Nichts mehr im Wege.

Borderlands 3 erreicht Gold-Status

Nach etlichen Spekulationen und Leaks kündigte Entwickler Gearbox Software Anfang des Jahres, sieben Jahre nach dem Vorgänger, endlich „Borderlands 3“ an, das im September erscheinen soll.

Einer pünktlichen Veröffentlichung steht jetzt Nichts mehr im Wege, denn wie die Macher auf Twitter verkündet haben, hat der Shooter den Gold-Status erreicht und wandert somit endlich ins Presswerk.

We are pleased to announce that #Borderlands3 has gone GOLD! Thank you to everyone who worked so hard to make this happen! We’ll see you September 13th Vault Hunters! pic.twitter.com/CgwKbTgP9A — Gearbox Official (@GearboxOfficial) July 31, 2019

Ab dem 13. September könnt ihr also mit den vier neuen Vault-Huntern Moze, Amara, FL4K und Zane in den Kampf um Pandora und die anderen Planeten ziehen. Letzterer erinnert ein wenig an den Charakter Zer0 aus dem Vorgänger und präsentierte sich erst vor wenigen Tagen in einem neuen Gameplay-Trailer, den wir euch nicht vorenthalten wollen.

Erscheinen wird das Spiel für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die PC-Fassung wird exklusiv im Epic Games Store angeboten.