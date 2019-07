Borderlands 3 - Gearbox hätte Dwayne The Rock Johnson gern in besonderer Rolle im Kinofilm

Aktuell ist es recht still um den Kinofilm zu „Borderlands“. Doch das könnte sich schnell wieder ändern. Ein paar Entwickler von „Borderlands 3“ haben sich nun über favorisierte Schauspieler ausgesprochen, die in eine ganz besondere Rolle schlüpfen sollen.

Während die Borderlands-Fans voller Vorfreude dem 13. September entgegenfiebern, an dem Borderlands 3 für PS4, Xbox One und PC erscheint, hat ein Gearbox-Mitarbeiter seine Gedanken bereits bei dem Kinofilm, der bereits 2015 angekündigt wurde und immer noch irgendwann in der Zukunft erscheinen soll.

Der Borderlands-Kinofilm entsteht in Zusammenarbeit mit Lionsgate und niemand Geringerer als Avi Arad („Venom“) ist als Produzent mit an Bord. So viel steht schon einmal fest.

Natürlich darf eine ganz bestimmte Figur nicht fehlen. Der kleine Blecheimer Claptrap wird definitiv im Film auftauchen und Creative Director von „Borderlands 3“ Paul Sage spricht nun über favorisierte Schauspieler.

The Rock soll Claptrap spielen

Was beim ersten Gedanken recht absurd klingt, könnte bei näherer Betrachtung womöglich nicht nur Paul Sage zusagen. Er antwortet gegenüber VG247 auf die Frage, wer seinen Wünschen nach Claptrap spielen soll:

„Wer könnte Claptrap spielen? Unsere Audiomenschen würden dir erzählen: Hey, wir können jeden zu Claptrap machen! [...] Ich denke The Rock. Yeah, The Rock muss Claptrap spielen!“

Scott Kester, Art Director von „Borderlands 3“, kommentiert die Idee ebenfalls:

„Meinst du als Stimme oder als Verkleidung? Weil wenn er so verkleidet wäre, dann würde ich komplett zustimmen.“

Doch Dwayne Johnson sehen wir erst einmal in „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw“ und in „Jumanji: The Next Level“. Ansonsten empfiehlt Kester Bill Murray für die Rolle und meint, dass er so endlich einen Oscar erhalten könnte. Der Sprecher aus den ersten Borderlands-Spielen dürfte jedenfalls nicht im Film zu hören sein:

Ob der Film eine Realverfilmung oder ein Animationsfilm wird, ist bislang noch völlig unklar. Doch wenn es Neuigkeiten zum Borderlands-Film gibt, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de. Und mehr zu Borderlands 3 erhaltet ihr auf unserer Themenseite zum Spiel.

