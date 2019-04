Borderlands 3 - Exklusives Theme für die PS4 bestätigt: Diese Boni bringen die Deluxe-Editionen

Nach langem Warten bestätigte Gearbox Software kürzlich den Release von „Borderlands 3“ am 13. September 2019. Um die Vorfreude auf das Spiel zu steigern, erschien ein neuer Trailer und es gab nähere Informationen zu den Vorbesteller-Boni. Einzelheiten dazu und zu den verschiedenen Versionen von „Borderlands 3“ haben wir für euch zusammengefasst.

Kürzlich sorgte die Nachricht, über einen Exklusiv-Deal mit Epic Games, für Unmut unter den Fans, den sie unter anderem durch ein Review-Bombing bei Steam zum Ausdruck brachten. Bis April 2020 wird Borderlands 3 exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein.

Mit einem neuen Trailer möchte Gearbox aber die Vorfreude auf den Titel steigern. Dieser stellt euch eine Vielzahl von neuen Charakteren vor, mit dabei die vier neuen Vault-Jäger: Moze der Kanonier, Amara die Sirene, FL4K der Bestienmeister und Zane der Operator.

Die Vorbesteller-Boni

Jetzt, wo das Erscheinungsdatum für „Borderlands 3“ bekannt ist, beginnt der Countdown, bis ihr das Spiel wirklich in den Händen halten könnt. Der Titel erscheint in vier verschiedenen Versionen, und wenn ihr eine davon vorbestellt, sind euch bereits ein goldener Waffen-Skin und ein Waffen-Schmuckstück sicher. Die Deluxe-Editionen haben aber noch mehr zu bieten.

Standard Edition:

„Goldener Waffen-Skin

Waffen-Schmuckstück“

Deluxe Edition:

„Retro Cosmetic Pack – Vault-Jäger. Kopf und Skin, Echo Device Skin, Waffenskin

Neon Cosmetic Pack – Vault-Jäger. Kopf und Skin, Echo Device Skin, Waffenskin

Gearbox Cosmetic Pack - Waffen-Skin, Waffen-Schmuckstück

Toy Box Weapon Pack – 2 Spielzeugpistolen, Spielzeug-Granate, Waffen-Schmuckstück

XP & Loot Drop Boost Mods“

Super Deluxe Edition

„Alles aus der Deluxe Edition

Vier Kampagnen DLC Paket mit neuen Geschichten, Missionen und Aufgaben

Butt Stallion Waffen-Skin, Waffen-Schmuckstück und Granaten-Mod“

Diamond Loot Chest Collector‘s Edition

„Sanctuary 3 Snap Model

10 Character Figurines

5 Character Art Lithographs

4 Vault Key Keychains

Cloth Map of the Galaxy

Borderlands 3

Steelcase

Season Pass

Deluxe Bonus Content

Gold Weapons Skin Pack“

Für Vorbesteller der digitalen PlayStation 4-Version halten Gearbox, 2K und Sony Interactive Entertainment noch eine besondere Überraschung bereit. Ein „Borderlands 3“ PS4-Thema kommt mit eigener Musik, einzigartigen Symbolen und dem Coverbild des Spiels, das über den gesamten Bildschirm verteilt ist.

„Borderlands 3“ erscheint am 13. September 2019 auf PS4, Xbox One und PC. Welche Version werdet ihr euch kaufen? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.