Borderlands 3 - Enthüllung auf der kommenden PAX East?

Dass Entwickler Gearbox Software bereits seit geraumer Zeit am Loot-Shooter Borderlands 3 arbeitet, ist bekannt. Eine offizielle Ankündigung und konkrete Informationen gab es bislang jedoch nicht. Das könnte sich allerdings schon bald ändern, wie aus dem Programm der PAX East 2019 in Boston hervorgeht.

Vom 28. bis 31. März 2019 findet im amerikanischen Boston die „PAX East 2019“ statt. Im Rahmen der Messe versprechen die Veranstalter einige Enthüllungen und Premieren, dazu könnte auch Borderlands 3 von Gearbox Software gehören.

Wird Borderlands 3 offiziell angekündigt?

Jetzt haben die Veranstalter das offizielle Messeprogramm bekannt gegeben. Daraus geht hervor, dass Gearbox Software mit einem Panel auf dem Event vertreten sein wird, auch wenn kein konkreter Titel genannt wird:

„Das ist eure Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen von Gearbox Software und Gearbox Publishing zu werfen, zusammen mit den neuesten News und Updates der Entwickler von Borderlands, Battleborn, Brothers in Arms und mehr! Wir werden nie zuvor gesehene Enthüllungen, exklusives Material und weitere Überraschungen haben, nicht verpassen!“

Zwar ist offiziell nicht von „Borderlands 3“ die Rede, allerdings gilt die Präsentation des dritten Teils des kooperativen Loot-Shooters als äußerst wahrscheinlich. Bereits im Rahmen der Game Awards 2018 deutete Studioleiter Randy Pitchford das Spiel an – eine Enthüllung folgte jedoch nicht. Darin verwendete er mehrfach die Zahl Drei. Auch zur PAX East 2019 äußerte sich Pitchford via Twitter - mit exakt drei Wörtern.

Ebenfalls wahrscheinlich ist die Ankündigung der „Borderlands: Game of the Year Edition“, die im Januar vom taiwanesischen Rating-Board geleakt wurde. Die Gearbox-Show auf der „PAX East 2019“ in Boston wird am 28. März über die Bühne gehen, dann erfahren wir endlich mehr über die Zukunftspläne der Entwickler.