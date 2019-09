Borderlands 3 - Easter-Eggs zu DrDisrespect gefunden

Wie es sich für einen Gearbox-Shooter gehört, finden sich auch in Borderlands 3 etliche mehr oder weniger gelungene Easter-Eggs. Der kontroverse Twitch-Streamer Guy "DrDisrespect" Beahm ist ebenfalls im Koop-Shooter verewigt.

DrDisrespect gehört zu den kontroversesten, aber bekanntesten Twitch-Streamern überhaupt. Da Seitenhiebe oder Verweise auf die Popkultur in „Borderlands 3“ seit den Anfängen dazu gehören, ist es wenig verwunderlich, dass der Streamer ebenfalls einen Auftritt im Spiel feiert.

Genauer gesagt sind es sogar zwei Easter-Eggs, denn während der Dr. eine Klassenmod für Agenten Zane fand, stieß ein Spieler auf ein episches Scharfschützengewehr, das offenbar ebenfalls an den Streamer angelehnt ist.

Beide Easter-Eggs beruhen auf bekannten Memes um US-Amerikaner. Die seltene blaue Klassenmod namens Forceful Disruptor beruht auf dem bekannten Spruch „violence, speed, momentum“ und bietet genau einen Bonuspunkt auf die drei Werte, die es eigentlich in „Borderlands 3“ gar nicht gibt.

Ähnlich verhält es sich mit dem epischen Scharfschützengewehr namens The Two Time – ein Spitzname, den sich der Streamer selbst gegeben hat. Beide Items haben einen starken Namen, verfügen allerdings nur über durchschnittliche Werte – auch das könnte von den Entwicklern so gewollt sein, ist DrDisrespect doch vor allem für seine Sprüche bekannt.

@drdisrespect @Borderlands

I logged on my never used 7 year old twitter just to show you something else in borderlands that you might like #Borderlands3 #twotime I wonder if i was the first to find this. pic.twitter.com/o9bGZFr3VC