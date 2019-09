Borderlands 3 - Easter-Egg mit One Punch Man samt legendärer Waffe

Wer die Mangafigur in „Borderlands 3“ findet und besiegt, erhält eine spezielle Shotgun als Belohnung. Wie ihr ans Ziel gelangen könnt, zeigt ein Video.

Das seit heute erhältliche Action-Rollenspiel Borderlands 3 bietet wie seine Vorgänger selbstverständlich zahlreiche versteckte Easter-Eggs. Eines betrifft den aus einem Manga bekannten Superhelden One Punch Man, gegen den ihr sogar antreten könnt.

One Punch Chump als Belohnung

Seid ihr im Gefecht gegen den bürgerlich als Saitama bekannten Widersacher siegreich, erhaltet ihr die sogenannte One Punch Chump für euer Waffensortiment. Die legendäre Shotgun hat eine 50-Prozent-Chance, beim Abfeuern keine Munition zu verbrauchen, und verursacht 1.424 Prozent Bonusschaden. Darüber hinaus ist ihre Nachladegeschwindigkeit um 20 Prozent erhöht. Zudem steht ein 3,5-facher Zoom zur Verfügung.

Um die Shotgun und weitere lohnenswerte Ausrüstungsteile (darunter einen Schild) zu erhalten, müsst ihr One Punch Man natürlich erst einmal finden und eliminieren. Reist hierfür auf den Planeten Promethea zum Meridian-Metroplex und von dort weiter zu Lectra City. Dort findet ihr auf der Übersichtskarte einen Missionsmarker namens Proof of Wife, in dessen Nähe ein Raum mit diversen Schaltern und Hebeln ist, die es in richtiger Reihenfolge zu betätigen gilt. Danach öffnet sich eine Tür, aus der der Manga-Star auf euch zustürmt. Im Video unter dieser Meldung könnt ihr den Weg zum Easter-Egg detailliert nachvollziehen.

Das von Gearbox und 2K Games auf Basis der Unreal Engine 4 entwickelte Open-World-Abenteuer „Borderlands 3“ ist ab sofort für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Eine Umsetzung für Google Stadia ist ebenfalls geplant.