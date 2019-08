Borderlands 3 - DLC-Inhalte werden auf gamescom präsentiert, neuer Trailer veröffentlicht

In knapp einem Monat erscheint mit „Borderlands 3“ der vielleicht heißeste Koop-Titel des Jahres. Ähnlich wie die Vorgänger wird der Shooter von Haus aus mit zahlreichen Inhalten daherkommen und später mit umfangreichen DLCs versorgt werden. Was euch darin erwartet, wollen die Macher auf der gamescom 2019 verraten.

Der Koop-Shooter Borderlands 3 wird auf der gamescom 2019 eine zentrale Rolle einnehmen. Ähnlich wie die Vorgänger soll das Spiel nach Release mit mehreren großen DLCs bedacht werden. Was euch darin erwartet, werdet ihr in knapp zwei Wochen in Köln erfahren.

gamescom 2019 Opening Night Live mit Hideo Kojima und Weltpremieren, Tickets jetzt verfügbar!

Enthüllung der Zusatzinhalte auf der gamescom 2019

Wie Publisher Take-Two Interactive in einer Investorenkonferenz verraten hat, wird man im Rahmen der gamescom 2019 die Post-Launch-Pläne von „Borderlands 3“ enthüllen. Gearbox Software hatte im Vorfeld bereits bestätigt, dass der Shooter mit vier großen Story-DLCs ausgestattet wird. Neue Vault Hunter wird es allerdings aller Voraussicht nach nicht geben.

Auf der gamescom 2019 und der PAX West, die am 30. August startet, wollen die Entwickler die Inhalte der Download-Erweiterungen enthüllen und erste Details veröffentlichen. Konkrete Details dazu nannte der Publisher bislang jedoch nicht.

Sirene Amara präsentiert sich in neuem Trailer

Zudem veröffentlichten die Entwickler einen neuen Charakter-Trailer zu „Borderlands 3“, in dem Sirene Amara vorgestellt wird. Amara ist einer von vier spielbaren Charakteren, die euch in dem Koop-Shooter erwarten werden.

Borderlands 3 10 Minuten Gameplay zeigen Moze und ihren Mech

Als Sirene ist Amara bestrebt, den Menschen zu helfen, wo sie nur kann. Zu Ruhm gelangte die Dame als Champion des Volkes, bis die Kinder der Kammer unter der Leitung der Calypso-Zwillinge für Chaos und Zerstörung sorgten.

„Borderlands 3“ erscheint am 13. September für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die PC-Fassung wird exklusiv im Epic Games Store angeboten werden. In den kommenden Tagen will Entwickler Gearbox Software noch den Charakter-Trailer zu Bestienmeister FL4K nachreichen.