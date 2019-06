Borderlands 3 - 10 Minuten Gameplay zeigen Moze und ihren Mech

Auf der E3 2019 zeigte Gearbox Software frisches Gameplay aus dem kooperativen Loot-Shooter „Borderlands 3“. Darin seht ihr erstmals den neuen Charakter Moze und ihren Mech in Aktion, die sich ihren Weg durch die Sümpfe von Eden-6 bahnen.

Mitte September dürfen sich Koop-Fans mit Borderlands 3 auf ein absolutes Highlight freuen. Der Loot-Shooter präsentiert sich jetzt in einem neuen Gameplay-Trailer, in dem erstmals Moze mit ihrem Kampf-Mech zu sehen ist.

Borderlands 3 Frisches Gameplay von der E3 2019

Borderlands 3: Moze macht keine halben Sachen

In dem rund zehn Minuten langen Video begleiten wir Moze, die neue Gunner-Klasse in „Borderlands 3“ auf ihrem Weg durch ein Sumpfgebiet auf Eden-6 - ein gänzlich neues Biom für die beliebte Shooter-Reihe. Doch Moze ist dabei nicht alleine unterwegs.

Wird es zu brenzlig, schwingt sich die Soldatin hinter das Steuer ihres Mech-Roboters, um für Chaos und Zerstörung zu sorgen. Die Blechdose kommt im neuen Gameplay-Trailer gleich mehrfach zum Einsatz und setzt neben einer Gatling-Gun auf zielsuchende Raketen.

Der Waffeneinsatz leert dabei allerdings eine Tankanzeige in der unteren Bildschirmmitte. Ist diese erschöpft, muss Moze ihren Mech verlassen und warten, bis sich die Energie wieder regeneriert hat.

Außerdem zeigt das Gameplay zu „Borderlands 3“ einige neue Waffen in Aktion, von denen es über eine Milliarde unterschiedliche Varianten im Spiel geben wird. Erscheinen wird der Loot-Shooter am 13. September für PC, PlayStation 4 und Xbox One.