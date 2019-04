Blizzard - BlizzCon 2019 angekündigt: Beim Kauf der Tickets gibt es spezielle Figuren dazu

Blizzard hat die ersten Infos zur BlizzCon 2019 geteilt. Neben dem Datum, den Starttermin der Ticketverkäufe und dem inhaltlichen Rahmen gibt es eine Neuigkeit, die Sammlern gefallen könnte. Jeder Besucher erhält beim Kauf eines Tickets eine von zweien speziellen Blizzard-Statute zum 25. Geburtstag von Warcraft dazu.

Wie in jedem Jahr wird es 2019 eine hauseigene Convention von Blizzard geben. Die BlizzCon 2019 ist nun offiziell bestätigt worden und es gibt erste Infos, was euch vor Ort und im Netz erwartet.

BlizzCon 2019: Das müsst ihr wissen!

Die Messe wird im Anaheim Convention Center in den Vereinigten Staaten stattfinden und in diesem Jahr gibt es etwas zu feiern. Zum 25. Geburtstag von Warcraft haben sich die Verantwortlichen etwas Besonderes einfallen lassen. Doch dazu später mehr.

Neben dem üblichen Gaming, Esports, Cosplay und unzähligen Besuchern aus der Blizzard-Community weltweit wird es ein vergrößertes Messegelände (mitsamt Halle E) geben, das wie immer zur epischen Eröffnungszeremonie, diversen Podiumsdiskussionen der Entwickler, Community-Wettbewerben oder Spieldemos einlädt.

„Die BlizzCon ist ein Zuhause für die Blizzard-Community, ein Ort, an dem sich Online-Freunde im wirklichen Leben treffen können und neue Freundschaften entstehen“, gibt J. Allen Brack, Präsident von Blizzard, zu verstehen.

Darüber hinaus dürfen wir wieder mit den neuesten Ankündigungen aus dem Blizzard-Haus in Hinsicht auf Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch oder gar Hearthstone rechnen. Womöglich wird es endlich handfeste Infos oder sogar eine offizielle Enthüllung von Diablo 4 geben.

Die Convention wird am 1. und 2. November 2019 in Anaheim, USA stattfinden. Ein Tag zuvor finden bereits die „Festlichkeiten vor der BlizzCon“ statt. Falls ihr euch schon jetzt Karten vorbestellen möchtet, dann solltet ihr den 4. Mai und 9. Mai 2019 (in den USA am 8. Mai 2019) im Auge behalten. Denn der Kartenvorverkauf startet in zwei Wellen. Der Preis bezieht sich auf drei Variationen des Tickets, die sich zwischen 229 US-Dollar und 750 US-Dollar belaufen sollen. Darunter befindet sich der BlizzCon Pass (regulärer Pass), der neue BlizzCon Portal Pass (inklusive Zugang zum Dunkelmond-Jahrmarkt „Nachts auf dem Jahrmarkt“) und BlizzCon Benefit Dinner Pass (Entwickler, Künstler und Mitarbeiter von Blizzard treffen). Das zugehörige Benefizessen ist zudem für einen guten Zweck, die Einkünfte gehen nämlich an das Kinderkrankenhaus CHOC Children's.

Wenn ihr euch eine Karte kauft, dann erhaltet ihr Ingame-Gegenstände für diverse Blizzard-Games. Wie diese Items im Detail aussehen, wurde noch nicht verraten. Doch für die Sammler unter euch haben die Warcraft-Schöpfer ein ganz besonderes Paar an Sammelfiguren vorbereitet, die an die Anfänge der Reihe erinnern. Die zwei Blizzcon-Gedenkstatuen, der Orcgrunzer und der Menschenfußsoldat, beziehen sich auf den 25. Geburtstag von Warcraft. Es gibt jeweils eine der Figuren zu der Karte dazu. Wer ausschließlich an diesen Statuen interessiert ist, der soll diese separat ab dem 4. Mai 2019 im Shop kaufen können - aber nur für begrenzte Zeit im Blizzard Gear Store erhältlich.