Blair Witch - Was steckt hinter dem Mythos und wie passt das neue Spiel da hinein?

Wer ist die Blair-Hexe und was macht sie eigentlich den ganzen Tag im Wald? Wir haben ein paar Hintergrundinfos zusammengetragen, sprechen in unserem brandneuen Podcast über den Ursprung und das neue Spiel von Bloober Team.

In unserer 1. richtigen Episode widmen wir uns gleich einem zeitaktuellen Thema: Dem Horrorspiel Blair Witch und dem sagenumwobenen Mythos dahinter. Was steckt hinter der urbanen Legende und wie konnte dieser Gruselmythos überhaupt so sehr ins Rollen geraten? Wir schweifen in seichte Found-Footage-Gefilde ab und ergründen, wie die Menschen seinerzeit das Genre wahrgenommen haben.

Blair Witch Atmosphärischer Horror-Trip im Hexenwald mit kleineren Fehlern

Mythos Blair Witch erklärt

Darüber hinaus diskutieren wir über das neue Spiel von Bloober Team im Detail, geben euch eine inhaltliche Einordnung und überlegen, was der Titel richtig gemacht hat und was die Entwickler versäumt haben.

Insgesamt erwartet euch also ein kleiner Ausflug in das hochspannende, crossmediale Wunderwerk „Blair Witch“. Wir hoffen, wir können euch ein wenig unterhalten und im besten Fall noch die eine oder andere Info mit auf den Weg geben. Über entsprechendes Feedback sind wir natürlich sehr dankbar, da wir gerade erst mit unserem Podcast durchstarten!

Den Podcast Doublepump findet ihr ab sofort auf Soundcloud. Außerdem könnt ihr uns auf Spotify folgen. Weitere Plattformen wie iTunes werden in naher Zukunft ebenfalls folgen. Und sollte euch unser Podcast ganz besonders gut gefallen, könnt ihr uns bei dem Projekt zudem gerne über Patreon unterstützen.

