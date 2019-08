Blair Witch - Launch-Trailer vermittelt gruselige Impressionen

„Blair Witch“ ist da und möchte die Spieler durch psychologischen Horror in Angst und Schrecken versetzen. Neben dem Spiel selbst gibt es jetzt den obligatorischen Launch-Trailer, falls ihr euch vorweg einen Ersteindruck verschaffen möchtet.

Das Horrorspiel Blair Witch ist ein psychologisches Horrorspiel aus der First-Person-Perspektive. Die Story basiert auf Geschehnissen des Films. Ein kleiner Junge verschwindet im Black Hills Forest. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Ellis, einem ehemaligen Polizeibeamten und nimmt an der Suche nach dem Jungen teil. Die gewöhnliche Suchaktion wird zum Albtraum, in dem man dazu gezwungen ist, sich seinen Ängsten und der Blair-Hexe zu stellen.

Hinter dem Projekt „Blair Witch“ steckt Bloober Team. Das Entwicklerteam konnte sich bereits mit Titeln wie Layers of Fear und dem Sequel Layers of Fear 2 einen Namen machen.

Blair Witch Infos zur Spieldauer, mehrere Enden geplant

Trailer mit gruseligen Impressionen

Die Geschichte von „Blair Witch“ spielt im Jahr 1996. Es gilt, starke Nerven zu behalten und im Unterholz des Waldes den Überblick zu behalten. Filmmerkmale wie heidnische Stock-Figuren, nächtliche Geräusche und beunruhigende Videoaufnahmen sowie Fotos machen es dem Spieler nicht leicht.

Der veröffentlichte Launch-Trailer vermittelt gruselige Impressionen aus dem Spiel, das am 30. August 2019 veröffentlicht wurde. Habt ihr es schon angespielt? Wie sind eure Eindrücke? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.