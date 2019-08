Blair Witch - Infos zur Spieldauer, mehrere Enden geplant

Der polnische Entwickler hat verraten, wie lange man in etwa für einen „Blair Witch“-Durchlauf brauchen wird. Zudem wird ein hoher Wiederspielwert in Aussicht gestellt.

Die in Polen ansässige Spieleschmiede Bloober Team, bekannt für Layers of Fear, veröffentlicht in Kürze mit Blair Witch ihr neuestes Werk. Das erneut im Horrorgenre angesiedelte Projekt soll zu mehr als einem Durchlauf einladen.

Blair Witch Neuer Trailer zum Horrospiel veröffentlicht

Zwischen fünf und sechs Stunden Spieldauer

Wie Maciej Glomb, einer der Entwickler, den Kollegen von GameWatcher verraten haben soll, dürften Spieler im Durchschnitt fünf bis sechs Stunden mit „Blair Witch“ beschäftigt sein. Allerdings sollen verschiedene mögliche Enden dazu anregen, mehrere Durchläufe zu machen. Vermutlich werden eure Entscheidungen im Spielverlauf den Story-Ausgang entsprechend beeinflussen.

Blair Witch Gruselige Gameplay-Einblicke in den kommenden Horror-Titel

„Blair Witch“ orientiert sich an der gleichnamigen Filmreihe und versetzt euch als ehemaligen Polizisten in einen verfluchten Wald, in dem ein kleiner Junge verschwunden ist. Die Suche nach dem Vermissten verwandelt sich alsbald in einen Albtraum, der zunehmend am Verstand des Protagonisten nagt.

Das Spiel erscheint voraussichtlich am 30. August 2019, also kommenden Freitag, für PC und Xbox One. Kostenpunkt: 24,99 Euro. Bleibt zu hoffen, dass Bloober Team mit „Blair Witch“ zu alter Stärke zurückfinden kann, ist doch das vorige Werk Layers of Fear 2 eher durchwachsen geraten.