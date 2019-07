Blair Witch - Gruselige Gameplay-Einblicke in den kommenden Horror-Titel

In einem neuen Gameplay-Video zu Blair Witch sprechen die Entwickler von Bloober Team über verschiedene Aspekte des Horror-Titels und zeigen dabei einige gruselige Szenen aus dem Spiel.

Im Rahmen der diesjährigen gamescom kündigte der polnische Entwickler Bloober Team, der sich unter anderem durch die beiden Horror-Titel „Layers of Fear“ und „Layers of Fear 2“ einen Namen gemacht hat, das neueste Projekt namens Blair Witch an.

Der Titel orientiert sich an der Filmvorlage und schickt euch entsprechend in den Wald, um den es in den Filmen geht. Darin sollt ihr es laut der Entwickler mit übernatürlichen Gegnern zu tun bekommen, die euch den Tripp in Forst sicher nicht angenehmer gestalten. Wie gut, dass euch ein Hund als treuer Begleiter zur Seite steht.

Nachdem wir während der E3 nur wenige Ausschnitte zu sehen bekamen, gibt es nun ein längeres, kommentiertes Gameplay-Video, in dem die Entwickler über verschiedene Aspekte des Spiels reden.

Blair Witch Microsoft kündigt neues Horror-Game an

Worum geht es in Blair Witch?

„Blair Witch“ spielt im Jahr 1996. Auf der Suche nach einer vermissten Person begebt ihr euch in den benannten Wald, aus dem ihr möglicherweise nie wieder entkommen werdet. Den Gameplay-Trailer zum Spiel haben wir euch unterhalb dieser Meldung eingebunden.

„Blair Witch“ erscheint am 30. August 2019 für die Xbox One und den PC.

Freut ihr euch auf „Blair Witch“? Schreibt uns gerne eure Meinung zu dem neuen Projekt von Bloober in die Kommentare.