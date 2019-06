Black Mirror - Wir verraten euch, was ihr von Staffel 5 erwarten dürft!

Die beliebte Netflix-Serie „Black Mirror“ geht in die fünfte Runde. Wir haben alle Infos zu Staffel 5 für euch und verraten, was euch im Detail erwartet!

Die Serie Black Mirror ist einer der beliebtesten Titel des Streaming-Dienstes Netflix. Nach der Choose-Your-Own-Adventure-Episode, in der die Zuschauer über das Schicksal der Figuren selbst entscheiden durften, kehrt die Serie in ihr ursprüngliches Format zurück und bringt uns drei neue Episoden. Was ihr über die neuen Folgen wissen müsst, erfahrt ihr bei uns.

Mehr Stars, mehr Twists

Die neue Staffel „Black Mirror“ verzeichnet zwar leider nur drei neue Folgen, dafür sind diese aber mit mehr bekannten Schauspielern als bisher bestückt. Eine kurze Zusammenfassung zu den drei Episoden könnt ihr hier lesen:

Striking Vipers

Die erste Folge erzählt die Geschichte der beiden langjährigen Freunde und ehemaligen Mitbewohner Danny (Anthony Mackie) und Karl (Yahya Abdul-Mateen II), die nach einer Geburtstagsfeier ihre alte Freundschaft erneut aufleben lassen wollen. Mit dem Erscheinen einer neuen Version ihres Lieblings-Beat'em-up-Spiels beginnen Danny und Karl online mehr Zeit miteinander zu verbringen.

Das Virtual-Reality-Spiel, das die Spieler lebensecht in die Körper der Charaktere bringt, nimmt für die beiden Freunde jedoch neue Dimensionen an, als das freundschaftliche Kämpfen eine unerwartete Wendung nimmt. Diese Ereignisse haben nicht nur Auswirkungen auf ihre Freundschaft, sie scheinen ihr Leben in der echten Welt um einiges komplizierter zu machen.

Smithereens

Die zweite Folge handelt von einem jungen Mann namens Chris (Andrew Scott), der in London mit einer Ride-Share-App sein Geld verdient. Während er täglich vor dem Gebäude der bekannten Social-Media-Firma Smithereens auf Kunden wartet, scheint ihn die Welt um ihn herum zu irritieren, besonders Menschen, die dauerhaft mit ihrem Smartphone interagieren.

Die Folge nimmt eine Wendung, als Chris den jungen Praktikanten Jaden (Damson Idris) von Smithereens entführt und von der Polizei und Mitarbeitern der Firma verlangt, den CEO der Social-Media-Plattform (Topher Grace) zu sprechen. Während die Situation um ihn herum immer angespannter wird, decken sich die Gründe für sein, anfangs irrational erscheinendes, Handeln immer weiter auf.

Rachel, Jack und Ashley Too

Auch die dritte und letzte Folge der fünften Staffel hat es in sich: Die beiden Schwestern Rachel (Angourie Rice) und Jack (Madison Davenport) leben nach dem Tod ihrer Mutter alleine mit ihrem Vater in einer langweiligen Vorstadt. Rachel, die oft schüchtern ist und keine Freunde hat, ist besessen von Popikone Ashley O. (Miley Cyrus), die bei einem Fernsehinterview eine neue KI-Puppe, Ashley Too, vorstellt.

Glücklich darüber, zu ihrem Geburtstag die Puppe erhalten zu haben, baut Rachel eine Freundschaft mit dem Ashley-Replikat auf, die ihr Motivation und Selbstbewusstsein gibt. Das Ganze nimmt eine Wendung, als die reale Ashley unter mysteriösen Umständen in ein Koma fällt. Rachel, ihre Schwester Jack und die Puppe Ashley Too gehen der Sache gemeinsam auf den Grund und begeben sich in große Gefahr.

Habt ihr die neue Staffel „Black Mirror“ schon gesehen? Welche Folge fandet ihr am Besten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!