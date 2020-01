BioShock - Erscheint die gesamte Kollektion bald auf der Nintendo Switch?

Erwartet uns bald ein Nintendo Switch-Port der beliebten „Bioshock“-Reihe? Eine Website deutet darauf hin.

Die beliebte Nintendo Switch-Konsole konnte einige Gamer in den letzten Jahren davon überzeugen, dass verschiedene Ports ihrer beliebtesten Spiele perfekt für den Handheld-Modus übertragbar sind. Gerüchten zufolge könnte nun auch die Bioshock-Reihe für die Switch produziert werden.

Bioshock für die Switch

Bekannte Spiele wie Overwatch, Doom und The Witcher 3 haben es im letzten Jahr als Port auf die Nintendo Switch geschafft. Diese Sammlung könnte jetzt um einen weiteren Fan-Favoriten erweitert werden: „Bioshock“. Momentan warten wir zwar noch sehnsüchtig auf Neuigkeiten eines vierten Teils, spannende Informationen zur bisherigen Kollektion gibt es allerdings auch.

So deutet eine taiwanesische Seite auf die Veröffentlichung der gesamten Kollektion als Port für die Nintendo Switch hin. Die Kollektion wurde 2016 schon für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht und könnte bald auch im Handheld-Modus verfügbar sein. Bestätigt ist dieses Gerücht allerdings noch nicht und so gibt es auch noch keinen offiziellen Release-Termin.

Nintendo-Fans warten bereits gespannt auf die nächste Nintendo Direct, bei der eine Veröffentlichung der „Bioshock“-Kollektion angekündigt werden könnte. Bis dahin müssen wir also leider weiter spekulieren, auch über die aktuelle Entwicklung eines vierten Teils der Reihe.