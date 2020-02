BioShock 4 - Take-Two bestätigt: Release liegt noch Jahre in der Zukunft

Wann erscheint BioShock 4? Allzu bald dürfen wir wohl nicht mit einem Release rechnen. Take-Two Interactive hat nun bestätigt, dass es noch Jahre dauern wird, bis das Spiel final erscheint.

Nachdem Take-Two Interactive offiziell angekündigt hat, dass sie für BioShock 4 ein ganz neues Studio namens Cloud Chamber eröffnet haben, das sich um die Entwicklung des neuesten Ablegers in der Spielreihe kümmert, gibt es jetzt eine wichtige Nachricht für alle Wartenden.

Wann erscheint BioShock 4?

Obgleich sich das Projekt nachweislich bereits seit Jahren in der Entwicklung befindet, liegt der Release-Termin noch in sehr weiter Ferne. Take-Two hat nun im Rahmen einer Finanzkonferenz klargemacht, dass der Titel nicht sehr bald veröffentlicht wird.

Im Gegenteil wurde nun bestätigt, dass sich das Spiel nun „die nächsten Jahre“ in Entwicklung befinde. Deshalb ist ein baldiger Release also ausgeschlossen. Was wiederum bedeutet, dass „BioShock 4“ wohl nicht mehr für die PlayStation 4 und Xbox One erscheint, sondern viel mehr ein Titel für die PlayStation 5 und Xbox Series X sowie den PC wird.

Die Angabe ist natürlich relativ vage, allerdings gehen wir davon aus, dass sie damit nicht allzu viele Jahre meinen, wie es in der Videospielindustrie eben so üblich ist. Wahrscheinlich ließe sich diese Aussage auf zwei bis vier Jahre eingrenzen, wenn wir davon ausgehen, dass es sich bereits über fünf Jahre in Entwicklung befindet. Was wiederum bedeuten könnte, dass ein Release ab 2022 möglich wäre, aber nicht sein muss.

Bis auf Weiteres heißt es in jedem Fall abwarten. Und wenn es diesbezüglich neue Informationen gibt, erfahrt ihr sie auf PlayCentral.de.

