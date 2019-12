BioShock 4 - 2K gründet neues Studio, entwickelt BioShock-Nachfolger

Der Branchengigant 2K Interactive hat heute in einer Pressemeldung bestätigt, dass sie ein neues Entwicklerstudio gegründet haben. Das neue Studio wurde mit der BioShock-Marke betraut, die an einem neuen Eintrag in dem Franchise arbeiten.

Lange Zeit haben BioShock-Fans auf ein Lebenszeichen gewartet, das bestätigt, dass das Franchise noch nicht ausgedient hat. Spekulationen, dass es einen Nachfolger zu BioShock Infinite geben könnte, kursieren nicht erst seit gestern im Netz.

BioShock 4 Könnte in diesem Jahr angekündigt werden

BioShock-Nachfolger offiziell bestätigt

Doch nun ist es offiziell: BioShock 4 wird unter der Flagge von 2K Interactive produziert. Die Verantwortlichen bei 2K haben dafür extra ein neues Studio gegründet, das den Namen Cloud Chamber trägt.

Kelley Gilmore wird als Global Studio Head beschäftigt, die erste Frau in der Geschichte von 2K Games, die mit dem Launch und der Führung eines hauseigenen Entwicklerstudios betraut wird. Sie greift auf über 22 Jahre Erfahrung in der Industrie zurück, die bereits für Franchises wie Civilization oder XCOM verantwortlich war. Als Studio Manager tritt Ken Schachter auf, der vor 2K als General Manager bei Zynga gearbeitet und Entwicklerstudio sowie Publisher Trapdoor gegründet hat.

© 2K Interactive

Wie heute in einer News-Meldung bestätigt wurde, werden sich die Entwickler bei Cloud Chamber um den nächsten Eintrag im BioShock-Franchise kümmern. Das ganz neue Entwicklerstudio wurde von 2K gegründet und ist zu 100 Prozent im Besitz des Publishers.

„Ein Kollektiv aus Geschichtenerzählern wird die Grenzen der interaktiven Unterhaltung voranbringen, indem sie einzigartige, unterhaltende und durchdachte Erfahrungen erschaffen, die die Welt erreichen.“

Dabei soll ein Teil des Teams in dem Hauptquartier von 2K in Novato, Kalifornien untergebracht werden, während der andere Teil in Montréal, Kanada arbeitet – das erste kanadische 2K-Studio.

Der nächste Eintrag im BioShock-Eintrag soll sich ab sofort für die nächsten Jahre in Entwicklung befinden. Demnach dürfen wir nicht allzu bald mit einem Release des Spiels rechnen.