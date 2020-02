BioShock 2 - So löst ihr den nervigen Speicher-Bug in der BioShock Collection

In der Spielesammlung „BioShock: The Collection“ steckt noch immer ein nerviger Speicherbug, der derzeit wieder für einige verärgerte Spieler sorgt, da die drei Ableger derzeit für alle PS Plus-Abonnenten kostenlos angeboten werden. Zum Glück gibt es eine recht einfache Lösung für dieses Problem.

Der erste Ableger der „BioShock“-Reihe von 2K Games ist in Europa am 24. August 2007 veröffentlicht worden. Am gestrigen Montag, den 10. Februar jährte sich das 10-jährige Bestehen von „BioShock 2“.

Im Monat Februar 2020 könnt ihr euch als Mitglied von PlayStation Plus unter anderem „Bioshock: The Collection“ auf eure PlayStation 4 herunterladen. Dabei umfasst die Sammlung BioShock, BioShock 2 und BioShock Infinite.

Nerviger Speicher-Bug

Aus diesem Grund sind derzeit viele Spieler erneut aufgebrochen, um auf der PS4 die Unterwasserstadt Rapture zu erkunden. Zwar enthält die Sammlung alle Teile der Reihe, samt aller veröffentlichten DLC und läuft auf der Konsole in flüssigen 60 Bildern in der Sekunde, allerdings gibt es noch immer einen sehr nervigen Speicher-Bug, was einige Spieler schmerzlich herausfinden mussten.

Doch wie kommt dieser Speicher-Bug zustande? „BioShock“ und „BioShock 2“ teilen sich die Speicherplätze, die jedoch begrenzt sind. Habt ihr also im ersten Teil bereits alle zehn Speicherslots mit einem Savegame belegt, kann im zweiten Ableger kein weiterer mehr angelegt werden. Doch zum Glück gibt es eine Lösung für das Problem.

Das ist die Lösung

Habt ihr zuvor „BioShock“ gespielt und möchtet nun mit „BioShock 2“ loslegen, solltet ihr erst einmal manuell die Spielstände aus dem ersten Teil löschen.

Geht in die Einstellungen eurer PS4

Wählt die Option „Verwaltung der von der Anwendung gespeicherten Daten“

Jetzt wählt ihr den Punkt „Gespeicherte Daten im System-Speicher“

Nun müsst ihr bei der BioShock Collection durch das Drücken der Options-Taste Spielstände aus dem ersten Teil löschen.

Zwar ist dieser Bug ziemlich nervig, doch durch diesen kleinen Trick könnt ihr ihn ganz einfach aushebeln und anschließend völlig sorgenfrei „BioShock 2“ genießen und euren Spielstand sichern.