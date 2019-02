Biomutant - Hinweise auf Release-Termin des Action-Rollenspiels

Das Action-RPG Biomutant der schwedischen Entwickler von Experiment 101 war eine der größten Überraschungen der gamescom 2017. Bislang wurde der Release-Zeitraum nur vage mit Sommer 2019 angegeben. Jetzt sind neue Hinweise auf einen konkreten Erscheinungstermin aufgetaucht.

Ein Action-RPG in einer offenen Welt mit mutierten Tieren, die Kung-Fu beherrschen, genau das ist Biomutant, das derzeit bei Experiment 101 in Schweden entsteht. Mit seinem kunterbunten Grafikstil und einzigartigen Humor sicherte sich der Titel schon auf der gamescom 2017 den Zuspruch der Spieler. Einen konkreten Release-Termin gab es allerdings nicht – bis jetzt.

Erscheint Biomutant am 01. Juli?

Im August des vergangenen Jahres konnte ein Fan auf Nachfrage den ungefähren Release-Zeitraum von Biomutant bei Publisher THQ Nordic in Erfahrung bringen. Biomutant sollte im Sommer 2019 erscheinen.

Jetzt könnte die Steam-Datenbank versehentlich den exakten Release-Termin verraten haben, denn für kurze Zeit wechselte der Eintrag des Erscheinungstermins von 2019 auf den 01. Juli 2019. Allerdings war die Änderung offenbar zu voreilig, weshalb der entsprechende Eintrag kurzerhand wieder geändert wurde.

Publisher THQ Nordic hat sich bislang nicht zu diesem Thema geäußert, allerdings würde dieser Termin zur ursprünglichen Aussage mit Sommer 2019 passen. Dagegen spricht allerdings, dass es sich beim 01. Juli um einen Montag handelt – ein Tag, an dem normalerweise keine Videospiele veröffentlicht werden.

So oder so dürfte die Verkündung des offiziellen Startzeitpunkts von Biomutant vermutlich nicht mehr lange auf sich warten lassen, wie immer halten wir euch auf dem Laufenden.

Biomutant ist ein Action-Rollenspiel aus der Third-Person-Perspektive, das in einer offenen Spielwelt angesiedelt ist. Darin steuert ihr ein Tier, das ein wenig an einen Waschbären erinnert. Geschlecht, Körpergröße, Dicke, Felllänge, Fellmuster und viele weitere Attribute lassen sich anpassen und da in Biomutant das Wort Mutant vorkommt, könnt ihr euren Charakter mit vielen einzigartigen Mutationen individualisieren.