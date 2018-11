Beyond Good & Evil 2 - Neues Lebenszeichen: Frisches Gameplay im Dezember

Lange war es ruhig um das Action-Adventure Beyond Good & Evil 2. Im kommenden Monat will Ubisoft endlich frisches Gameplay zum Spiel veröffentlichen. Werden wir hier womöglich mehr über die Rolle von Jade erfahren?

Im Rahmen der E3 2017 im Juni hat Ubisoft Beyond Good & Evil 2 offiziell angekündigt, doch seither wurde es relativ still um das Projekt, das bei Ubisoft Montpellier unter der Leitung von Michel Ancel entsteht. Bis jetzt, denn in einem Interview kündigen die Entwickler frische Spielszenen für Dezember an.

Beyond Good & Evil 2 Jade ist zurück!

Beyond Good & Evil 2 Gameplay am 10. Dezember

Beyond Good & Evil 2 war eine der größten Überraschungen der E3 2017, doch neben einem beeindruckenden Cinematic Trailer wurden bislang ausschließlich vereinzelte Szenen aus der Pre-Alpha des Spiels gezeigt.

Das soll sich bereits im kommenden Monat ändern, wie Senior Producer Guillaume Brunier in einem Interview verrät. Am 10. Dezember werden die Entwickler frisches Gameplay zum Nachfolger des gefeierten Adventures aus dem Jahr 2003 veröffentlichen.

Was in dem neuen Video gezeigt wird, verrät Brunier allerdings nicht. Denkbar wäre, dass der Trailer näher auf die Rolle von Jade, die Hauptcharakterin aus dem ersten Teil, eingeht.

Beyond Good & Evil 2 Entwickler veranstalten gleich Livestream mit neuen Infos

Beyond Good & Evil 2 schickt euch zurück ins System 3, um an der Seite bekannter Charaktere in einem neuen Sonnensytem zu kämpfen. Neben prozedural generierten Planeten werdet ihr das Sci-Fi-Abenteuer sowohl alleine als auch mit Freunden in einem riesigen und nahtlosen Online-Multiplayer erleben.

