Bethesda - Indizierung von Quake 2 aufgehoben, Spiel erscheint heute in Deutschland

Bethesda ließ heute verkünden, dass die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (PpjM) die Indizierung von „Quake II“ durch die Linienstreichung gemäß §18 Abs. 7 S. 1 i.V.m. §21 Abs. 5 Nr. 2 JuschG aufgehoben hat. Demnach erscheint das Spiel heute in Deutschland, allerdings in einer verbesserten Version.

The Last of Us 2 - [Ausverkauft] Die Collector's Edition kann jetzt vorbestellt werden