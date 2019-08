Bethesda - gamescom 2019: Höllischer Auftritt und Community-Events in Köln geplant

Bethesda wird auf der gamescom 2019 einen höllischen Auftritt hinlegen und mit „DOOM Eternal“ auftrumpfen. Außerhalb der Messehallen lockt der Publisher mit diversen Community-Events und möchte obendrein etwas Gutes für die Umwelt tun.

Heute stellt Bethesda Softworks seine Pläne für die gamescom 2019 vor, die in rund zwei Wochen ihre Pforten öffnet. Mit diesen Events ist der Publisher auf der Messe vertreten.

gamescom 2019 Eine limitierte Xbox-Jacke bietet euch zahlreiche Boni für die gamescom 2019

Das Anspiel-Highlight: „DOOM Eternal“

Bethesdas gamescom-Stand in Halle 8 wird dieses Jahr höllisch, denn der Fokus liegt auf das kommende DOOM Eternal. Die Dämonen brechen zum 25. Jubiläum in Köln ein und feiern mit euch das Year of DOOM. Zum ersten Mal wird in Deutschland die Möglichkeit geboten, den Höllen-Shooter anzuspielen. Außer direkt bei Bethesda wird es auch bei Microsoft in Halle 8 oder bei Google Stadia in Halle 9 weitere Anspielstationen geben.

Neues Warteschlangenkonzept

Dazu wird ein neues Warteschlangen-Konzept geboten. Natürlich könnt ihr euch wie gehabt anstellen, um eine Runde Hand an der virtuellen Wumme anzulegen und den Dämonen die Gliedmaßen wegzupusten. Zusätzlich könnt ihr euch auf der gamescom-Webseite für eine digitale Warteschlange registrieren. Eine neue Spectator-Area steht für all jene offen, denen bloßes Zuschauen reicht. So kann den Spielern über die Schulter geschaut werden, wie sie die Demo zocken.

gamescom 2019 Axel Voss zu Gast am Messe-Mittwoch

Der DOOM-Wald

Im Rahmen der gamescom leistet Bethesda Gutes für die Umwelt. Der Publisher wird für jede Anspielsession 0,666 Quadratmeter mit Bäumen bepflanzen. Eine höllisch gute Zahl, die unserer Erde hilft.

Werdet zum DOOM-Slayer

Eine Europapremiere: Auf der gamescom könnt ihr schon vorab Hand an den Helm aus der Collector’s Edition von „DOOM Eternal“ legen und ihn sogar aufsetzen. Eine BFG bekommt ihr ebenfalls in die Hand gedrückt und dürft Fotos vor einer passenden höllischen Kulisse schießen.

Live von der gamescom

Über Twitch wird täglich während der gamescom ein vielfältiges Livestream-Programm geboten. Besucht dafür die Seite twitch.tv/bethesda_de. Wer selbst streamen möchte, kann sich ein voll ausgestattetes Studio am Showfloor leihen. Anfragen werden unter community_de@bethsofteurope.com mit dem Betreff „Bethesda Streaming-Studio“ entgegen genommen.

Community-Events in Köln

Wie schon in den vergangenen Jahren wird es auch dieses Jahr wieder ein Meet & Greet mit Gronkh geben. Es findet am Freitag, den 23. August von 9 bis 18 Uhr in der RedBull Area auf P8 statt.

Des Weiteren lockt Bethesda nicht nur auf der gamescom mit einem Programm. Die Community wird an mehreren Standorten in Köln zu diversen Events eingeladen. Am 22. August schlägt im Meltdown Köln das Fallout CAMP auf. 150 Fans können sich mit Gleichgesinnten austauschen, zocken und obendrein Goodies absahnen. Am Samstag, den 24. August, öffnet die ESO-Taverne im Herbrand’s Ehrenfeld ihre Pforten. Bis zu 400 Fans dürfen sich beim größten The Elder Scrolls Online-Community Event treffen und dazu mit einer Reihe von Entwicklern in gemütlicher Atmosphäre quatschen. Mit dabei sind Matt Firor (Studio Director), Rich Lambert (Creative Director), Mike Finnigan (Dungeon Lead) und Rob Garrett (Lead Gameplay Designer).