Battlefield - Nächster Teil erscheint später als angenommen, Apex Legends vorerst im Fokus

Der nächste „Battlefield“-Teil erscheint erst 2021 oder 2022, das gab Electronic Arts während eines Meetings der Investoren bekannt. Im Fokus wird in den nächsten Monaten vor allem erst einmal der Ausbau von „Apex Legends“ stehen.

Vorerst müssen sich Fans von Battlefield noch etwas gedulden, denn ein neuer Teil wird nicht vor 2021 erscheinen. Das ist damit das erste Mal, dass EA den üblichen 1,5 - 2 Jahre-Rhythmus durchbricht. Spielanalytiker Daniel Ahmad gibt an, das nächste „Battlefield“-Spiel würde im nächsten Rechnungsjahr von Electronic Arts erscheinen. Dieses beginnt im April 2021 und endet mit dem März 2022.

Derzeit hat Electronic Arts mehrere offene Projekte. Nach all den Gerüchten wurde kürzlich bestätigt, dass EA ab November eine Partnerschaft mit Valve eingeht und EA-Titel somit wieder über Steam gekauft werden können. Den Anfang macht Star Wars Jedi: Fallen Order am 15. November 2019. In den nächsten Monaten sollen weitere Spiele wie „Apex Legends“, „Battlefield V“, FIFA 20 und Sims 4 folgen.

PS5 und Xbox Scarlett Ports

Von „Apex Legends“ wird man in den kommenden Monaten mehr hören, denn das Spiel soll auf weitere Plattformen und China expandieren. Laut EA CFO Blake Jorgensen handelt es sich bei den besagten Plattformen um die PS5 und die Xbox Scarlett. Bei über 70 Millionen Spielern in Season 3 scheint das eine gute Idee zu sein. So erhalten mehr Fans den Zugang zu dem kostenlosen Shooter.

Mit der Erweiterung auf die Next-Gen-Konsolen möchte EA CEO Andrew Wilson eine Basis aufbauen und das Wachstum beobachten, ehe es dann 2021 oder 2022 mit „Battlefield 6“ weitergeht.

