Battlefield: Bad Company 3 - Erscheint der Shooter 2020 als Launch-Titel für die PS5?

Glauben wir einem aktuellen Leak, erscheint bereits 2020, gemeinsam mit der PlayStation 5, „Battlefield: Bad Company 3“. Diese Infos stammen von einem anonymen Entwickler, der eine Liste mit mehren vermeintlichen Launch-Titel für die PS5 veröffentlicht hat.

Im März 2010 haben DICE und Electronic Arts den Ego-Shooter „Battlefield: Bad Company 2“ für PS3, Xbox 360 und PC veröffentlicht. Seitdem hoffen Spieler auf den Release oder zumindest auf handfeste Informationen zu dem Titel.

Erscheint 2020 Bad Company 3?

Nun gibt es ein neues Gerücht, dass von einem europäischen Entwickler stammt, der an einem Starttitel für die PlayStation 5 mitarbeitet und via Pastebin veröffentlicht wurde. Dabei stammt der Original-Post aus Dezember 2018, während dieser aber immer wieder aktualisiert worden ist. Bei dem aktuellen Neuzugang handelt es sich um eine Liste von vermeintlichen Launch-Titeln, die zum Release der PlayStation 5 erscheinen sollen. Das soll bereits im kommenden Jahr der Fall sein.

Bei den aufgezählten Titeln befindet sich unter anderem der Shooter Battlefield: Bad Company 3, auf den Fans bereits lange warten. Ob DICE aber wirklich an einem weiteren Bad Company-Ableger arbeitet, kann derzeit bloß spekuliert werden. Sollte dieses Gerücht aber der Wahrheit entsprechen, dann können Fans bereits 2020 auf das Schlachtfeld ziehen.

Neben Bad Company 3 sollen als Launch-Titel außerdem „Assassin's Creed Vikings“, „The Last of Us 2 Remastered“ und „GTA 6“ erscheinen.

Was denkt ihr, befindet sich Battlefield: Bad Company 3 tatsächlich in der Entwicklung und erscheint zum Start der PlayStation 5? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.