Battlefield 5 - Die zehnfache Größe von Hamada: So groß ist die Firestorm-Karte Halvøy!

In Kürze könnt ihr in Battlefield 5 vor einer alles vernichtenden Feuerwand fliehen. EA und DICE haben jetzt bekannt gegeben, wie groß die zugrundliegende Karte für den neuen Battle-Royale-Modus namens Halvøy tatsächlich ausfallen wird.

In der kommenden Woche werden alle Spieler von Battlefield 5 den neuen Battle-Royale-Modus zu dem Multiplayer-Shooter in Empfang nehmen können.

So groß ist Halvøy!

Mittlerweile haben Electronic Arts und DICE weitere Infos zu Firestorm bekannt gegeben. So wird die Battle-Royale-Karte namens Halvøy die bislang größte Map in der Geschichte der gesamten Battlefield-Reihe sein. Selbst die Karte Hamada aus „Battlefield 5“, die 64 Spielern ordentlich Platz bietet, wird von Halvøy noch einmal deutlich übertrumpft - und zwar um die zehnfache Größe!

Get ready to deploy. Halvøy and its deadly ring of fire awaits you in #Battlefield V: Firestorm, starting March 25. https://t.co/P5rPPetKpn pic.twitter.com/fXD9TTBeUa — #Battlefield V (@Battlefield) 18. März 2019

Every clash of arms and armor, every Objective claimed with your squad, and every only-in-Battlefield moment on Hamada fits into a fraction of Halvøy. pic.twitter.com/AgOM5E5Iks — #Battlefield V (@Battlefield) 18. März 2019

This is Hamada, currently the most immense map in #Battlefield V. Halvøy is 10 times its size. pic.twitter.com/KVdPvzqlQa — #Battlefield V (@Battlefield) 18. März 2019

Sonderlich überraschend ist diese Nachricht aber nicht, schließlich liegt es auf der Hand, dass eine Karte für einen Battle-Royale-Modus deutlich mehr Platz bieten muss. Vor allem, da in dem vor kurzem veröffentlichten Trailer zu Firestorm verschiedene Fortbewegungsmittel gezeigt wurden. Selbst mit einem Helikopter werdet ihr unterwegs sein können - und dafür benötigt ihr eben genügend Platz.!

Während auf Halvøy bis zu 64 Spieler Platz finden, sind es bei Konkurrent Call of Duty: Black Ops 4 in Blackout übrigens bis zu 80 Spieler. Hierbei handelt es sich ebenfalls um die bisher größte Map in der gesamten Call of Duty-Geschichte.

Der neue Modus Firestorm erscheint am 25. März und ist kostenlos für alle Besitzer von „Battlefield 5“. Alle Infos, die wir bislang zu Firestorm haben, findet ihr unterhalb dieser Zeilen übersichtlich zusammengefasst.

