Battlefield 5 - Verwirrung um die vielen verschiedenen Starttermine

In diesem Monat erscheint Battlefield 5 offiziell für PS4, Xbox One und PC - allerdings an verschiedenen Terminen. Das jeweilige Datum ist davon abhängig, für welche Version ihr euch entschieden habt, ob ihr Vorbesteller seid oder über ein aktives Abonnement bei Origins Access bzw. EA Access verfügt. Wir haben euch die entscheidenden Termine in unserem News-Artikel übersichtlich aufgelistet.