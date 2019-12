Battlefield 5 - Trailer zu Wake Island ist da: Map feiert großes Comeback!

Electronic Arts hat noch ein Ass im Ärmel, das sie hinsichtlich „Battlefield 5“ jetzt ausspielen werden. Die allseits bekannte Karte Wake Island feiert ein gigantisches Comeback. Sie wird bereits in der nächsten Woche ins Spiel integriert.

Die wohl bekannteste Map aus dem Battlefield-Franchise kehrt in Battlefield 5 zurück. Wake Island zählt zu den beliebtesten Maps aus „Battlefield 1942“, die den einen oder anderen Kriegs-Shooter-Veteran schon mit der Demo zum Spiel in die Reihe gezogen hat.

Nun, fast 20 Jahre später, wird die Karte im neuen Glanz erstrahlen. Die berühmte Map wird im Rahmen von Kapitel 5: Pazifikkrieg ein regelrechtes Comeback erfahren. Wake Island wird für „Battlefield 5“ veröffentlicht und das noch in diesem Jahr!

Schon in der nächsten Woche ist es so weit, Wake Island soll bereits am 12. Dezember 2019 Einzug in den Kriegs-Shooter halten. Dann können alle Besitzer der Vollversion auf das kostenlose Update zugreifen und die neue Karte ausprobieren.

Battlefield 5 EA und DICE veröffentlichen Battlefield V Jahr 2 Edition

Was ist neu an Wake Island?

Neben der zeitgemäßen Grafik, die Wake Island im ganz neuen Glanz erstrahlen lässt, gibt es noch ein paar wichtige Änderungen, die ihr beachten solltet. Die Größe der Karte wurde verdoppelt, das Spieltempo wurde angezogen, wodurch alles ein wenig flotter vonstattengeht und die Karte an sich soll durch ihre Beschaffenheit und Vegetation mehr taktische Möglichkeiten bieten. So sollt ihr euch beispielsweise hinter Felsen verstecken können, während euch erhöhte Positionen einen Vorteil verschaffen.

Neu sind zudem die Barrikaden, die ihr aufstellen und reparieren könnt, wenn sie Schaden genommen haben. Die Karte an sich verläuft recht linear, doch mit diesen Deckungsmöglichkeiten können Feinde von allen Seiten aufgehalten werden.

Und wie die neue Karte im Detail aussieht, erfahr ihr hier im Overview-Trailer: