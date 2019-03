Battlefield 5 - Trailer zu dem Battle-Royale-Modus Firestorm erscheint heute

Am heutigen Donnerstag wird Electronic Arts den offiziellen Enthüllungs-Trailer zu dem kommenden Battle-Royale-Modus Firestorm von „Battlefield 5“ veröffentichen. Bislang ist noch unklar, welche Inhalte der Publisher darin genau präsentieren wird.

Noch in diesem Monat möchten Electronic Arts und DICE den Battle-Royale-Modus Firestorm zu Battlefield 5 im Rahmen des dritten Kapitels Trial by Fire veröffentlichen. Erst vor kurzem haben wir über vermeintlich neue Informationen zu dem kommenden Modus berichtet, die ein Dataminer in den Spieldateien des Multiplayer-Shooters gefunden haben möchte.

Battlefield 5 EA und DICE stellen den kommenden Battle-Royale-Modus Firestorm offiziell vor!

Firestorm wird heute vorgestellt!

Wie die Kollegen von Gamespot berichten, werden wir heute den offiziellen Enthüllungs-Trailer zu Firestorm zu Gesicht bekommen. Dieser wird auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Battlefield um 14 Uhr unserer Zeit im Rahmen eines Livestreams gezeigt.

In der Videobeschreibung heißt es dazu nur: „Schaut euch den offiziellen Battlefield V Firestorm Reveal Trailer an - ein neuer Battle Royale-Modus für alle Battlefield V-Spieler.“

Wie lang der Trailer genau ausfallen wird und welche Inhalte DICE darin präsentiert, ist bislang noch völlig unklar. Wir werden euch aber hier auf PlayNation auf dem Laufenden halten!

Derzeit läuft übrigens mit Unstoppable Force das letzte Ereignis von „Kapitel 2: Lightning Strikes“. Neben zwei wöchentlichen Herausforderungen bringt das Event den von Fans gewünschten Rush-Modus zurück, der jedoch nur bis zum 20. März verfügbar sein wird.