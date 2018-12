Battlefield 5 - Tides of War startet ab heute mit Kapitel 1: Ouvertüre

Ab sofort steht Tides of War mit Kapitel 1: Ouvertüre für Battlefield 5 bereit. Das erste Update wurde um einen Tag nach hinten verschoben Nun dürft ihr euch aber über eine neue Karte, ein Übungsgelände, eine weitere Kriegsgeschichte und mehr freuen.

Ursprüngliche sollte die Veröffentlichung des ersten Kapitels von Tides of War, dem Live-Service von Battlefield 5, bereits am gestrigen Dienstag stattfinden. Aufgrund eines unvorhergesehen Problems wurde das erste Update allerdings verschoben.

Nun haben EA und DICE mitgeteilt, dass Tides of War mit Kapitel 1: Ouvertüre ab sofort kostenlos für alle Besitzer des Hauptspiels zur Verfügung steht. Den offiziellen Trailer haben wir für euch unterhalb dieser Meldung eingebunden.

Das sind die Inhalte des ersten Updates

Neue Kriegsgeschichte: Der letzte Tiger

Die neue Kriegsgeschichte setzt Spieler in den Fahrersitz eines der gefürchtetsten Panzer des Zweiten Weltkriegs, des Tiger I – als deutscher Kommandant, der seine Leute anführt, während die 12. US-Armee zur deutschen Grenze vorstößt. Ähnlich wie die bereits erschienenen Kriegsgeschichten des Spiels zeigt auch diese eine unerzählte Seite des Krieges.

Neue Karte: Panzersturm

Diese neue fahrzeugbasierte Karte lässt Spieler mit Panzern über Anhöhen und durch Gräben rollen und eine Schneise der Verwüstung in das Hinterland schlagen. Schauplatz der Karte ist das Gebiet, in dem die Kriegsmaschinerie der Deutschen in Belgien einfällt und auf die Verteidigungstruppen der Alliierten trifft.

Übungsgelände

In Kapitel 1: Ouvertüre führt DICE das Übungsgelände ein, auf dem Spieler diverse Waffen und Fahrzeuge kennenlernen können, darunter auch die Basiswaffen jeder Klasse.

Weitere Updates

Ouvertüre bringt darüber hinaus neue Fahrzeug- und kosmetische Anpassungen ins Spiel, zusammen mit einer Vielzahl von Updates und Fixes auf Basis des Community-Feedbacks. Alle Bugfixes gibt es hier in diesem detaillierten Bericht. Weitere Informationen über sämtliche Inhalte für Battlefield V in Kapitel 1: Ouvertüre gibt es hier in einem neuen Blog-Post auf der offiziellen Battlefield V-Seite zusammengefasst.

Battlefield 5 ist für PS4, Xbox One und PC erhältlich. Unseren Test zu den Kriegsgeschichten und dem Multiplayer findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.