Battlefield 5 - Operation Untergrund mit der beliebten Map Operation Metro erscheint heute

Electronic Arts veröffentlicht noch in dieser Woche Operation Untergrund für den Shooter „Battlefield V“. Die neue Multiplayer-Karte ist an eine der beliebtesten Maps aus den Vorgängern angelehnt und steht euch in den meisten Spielmodi zur Verfügung.

Am heutigen Donnerstag dürft ihr euch in Battlefield 5 über neue Inhalte freuen. In Operation Untergrund erwartet euch eine überarbeitete Version der beliebten Map Operation Metro aus „Battlefield 3“.

Battlefield 5 Neue Karten und Rangerhöhung: Diese Inhalte stecken im August-Update

Operation Untergrund für Battlefield V erscheint am 03. Oktober

Bereits am heutigen Donnerstag, den 03. Oktober steht die neue Karte im Rahmen der Operation Untergrund auf allen Plattformen zum Download bereit. Darin verlagert der Titel das Spielgeschehen in die U-Bahn-Schächte.

Gekämpft wird sowohl über als auch unter der Erde und zwar in den Spielmodi Eroberung, Squad-Eroberung, Durchbruch und Team Deathmatch.

Die neue Map setzt auf Gefechte auf engem Raum, weshalb Teamwork von oberster Bedeutung ist, um gemeinsam als Siegerteam vom Platz zu gehen. Das Update kann ab morgen komplett kostenlos heruntergeladen werden.

In den kommenden Monaten will Electronic Arts „Battlefield 5“ zudem um den Pazifikkrieg erweitern. Dann dürft ihr euch über neue Karten und Fraktionen freuen, einen konkreten Release-Termin gibt es bislang allerdings nicht.