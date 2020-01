Battlefield 5 - Neues Kapitel 6 Into the Jungle wird heute vorgestellt

Der Kriegs-Shooter „Battlefield 5“ erhält ein weiteres Update. Das 6. Kapitel steht vor der Tür, das die Spieler buchstäblich in den Jungle werfen soll. Into the Dschungel wird schon heute in Gänze vorgestellt.

Electronic Arts versorgt Battlefield 5 immer noch mit neuen Updates. Als nächstes steht ein Abstecher in den Dschungel auf der Agenda, nachdem die Spieler erst kürzlich die berühmtberüchtigte Karte Wake Island spendiert bekommen haben.

Kapitel 6 wird heute gezeigt

Das neue Kapitel 6 der Erweiterung Tides of War wird bereits am heutigen Tage um 15 Uhr von den Verantwortlichen ausführlich vorgestellt. Bislang gibt es lediglich einen kleinen Teaser, den wir euch nachfolgend eingebunden haben.

Battlefield V – Into the Jungle



Premieres tomorrow, January 28https://t.co/EP4y7lDrtJ pic.twitter.com/Ry2LRZnEhw — Battlefield V (@Battlefield) January 27, 2020

Es geht also ab in den Dschungel, wie das neue Kapitel Into the Jungle namentlich aussagt. Inhaltlich gehen die Auseinandersetzungen zwischen den Amerikanern und den Japanern im Pazifik also weiter. Der kurze Teaser zeigt, dass die dichten Wälder aller Voraussicht nach abwechslungsreiche Kämpfe bieten könnten.