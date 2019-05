Battlefield 5 - Neue Multiplayer-Karte Merkur wird in dieser Woche veröffentlicht

Der größte Unterschied der kommenden Karte liegt aber wohl in der Farbgestaltung. Sind die üblichen Karten, die sich bereits seit dem Start mit im Gepäck von „Battlefield 5“ befinden, eher düster gestaltet und mit verschiedenen Filtern versehen, besticht Merkur mit vielen, klaren Farben, weshalb sie eher an klassische Karten der Reihe erinnert. Die Entwickler von DICE vergleichen die Map mit Guadalcanal aus „Battlefield 1942“, Altai aus „Battlefield 4“ und Monte Grappa aus „Battlefield 1“.

„Vom Gameplay her geht es auf Merkur um Vertikalität, das ganze Ausmaß des Krieges und asymmetrische Fahrzeugstärken – die Briten haben Panzer und nur wenige Flugzeuge, wohingegen die Deutschen über die Lufthoheit verfügen. An den Felshängen kommt es zu intensivem vertikalen Gameplay mit Gefechten auf engem Raum.“

