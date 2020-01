Battlefield 5 - Neue Kapitel Into the Jungle in Trailer vorgestellt, erscheint Anfang Februar

Anfang Februar erscheint „Kapitel 6: Into the Jungle“ für „Battlefield 5“. Wir haben euch in unserer News die wichtigsten Inhalte übersichtlich zusammengefasst.

DICE und Electronic Arts haben wie angekündigt am heutigen Dienstag das kommende Tides of War Kapitel zu Battlefield 5 namens „Into the Jungle“ mithilfe eines Trailers vorgestellt.

Die neue Salomonen-Karte

Spieler dürfen sich unter anderem auf die neue Karte Solomon Islands freuen, bei der im Dschungel in den Modi Team Deathmatch, Conquest, Squad Conquest und Breakthrough gekämpft wird.

„Überall lauern Gefahren und Möglichkeiten. Kämpfe dich auf der Salomonen-Karte durch einen Dschungel, in dem du nie weißt, was dich hinter der nächsten Flussbiegung, zwischen den dunklen Mangroven oder in den versteckten Bunkern erwartet. Egal, ob du einen amerikanischen Angriff startest oder die japanischen Linien verteidigst ... das Gelände kann dein bester Freund sein – oder dein schlimmster Feind. Flüsse und Sümpfe blockieren Infanteristen und Panzern den Weg, aber mutige Soldaten können die Engstellen zu ihrem Vorteil nutzen. Rücke auf schmalen Pfaden durch dichte Urwälder vor und kämpfe um gut gesicherte Festungen.“

Neue Waffen und Gadgets

Außerdem stehen mit dem bevorstehenden Update drei neue Waffen zur Verfügung. Für die Versorgungsoldat-Klasse gibt es das Typ 11 LMG und die Schrotflinte Model 37. Sturmsoldaten können mit dem M2 Karabiner ein vollautomatisches Gewehr freischalten, das für Gefechte im Dschungel wie geschaffen ist.

Sturmsoldaten erhalten die Fahrzeugabwehrwaffe M1AI Bazooka und zudem die Bazooka, die eine überragende Panzerabwehrwaffe ist. Auch die verheerende Stoßmine feiert in Kapitel 6 ihr Debüt. Sturm- und Versorgungssoldaten können dieses einzigartige Gadget nutzen, um feindliche Panzer abzuwehren.

Neue Elitesoldaten

In Kapitel 6 erwarten euch drei neue Elitesoldaten mit eigenem Aussehen, Persönlichkeiten, Stimmen und Nahkampfwaffen:

Misaki Yamashiro

Steve Fisher

Akira Sakamoto

Fortschritt und Belohnungen in Kapitel 6

Durch das Erreichen von Kapitelrängen erhaltet ihr die besten Belohnungen, die Kapitel 6 zu bieten hat. Um innerhalb dieser 40 Ränge Fortschritte zu erzielen, müsst ihr lediglich Battlefield 5 spielen, solange das Kapitel aktiv ist. Auf eurer Reise zum Maximalrang erhaltet ihr Embleme, Waffen-Skins und Uniformen. Außerdem erwarten euch bessere Belohnungen wie Waffen und – ganz am Ende – die Elitesoldatin Misaki Yamashiro.

Noch mehr Belohnungen könnt ihr euch im Rahmen wöchentlicher Herausforderungen sichern.

„Kapitel 6: Into the Jungle“ wird am 6. Februar 2020 für alle Besitzer von „Battlefield 5“ zur kostenlos zur Verfügung stehen.