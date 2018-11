Battlefield 5 - Neue Inhalte erscheinen Anfang Dezember

Während Käufer der Deluxe Edition von Battlefield 5 bereits seit Montag das Schlachtfeld unsicher machen, fällt heute der Startschuss für alle Spieler. In unserem Test entpuppte sich das neue Battlefield dank kleiner und kluger Neuerungen als vielleicht bester Serienteil, auch wenn viele Inhalte zum Start noch fehlen.

Battlefield 5 bei Amazon kaufen!

Nach und nach werden die Entwickler Battlefield 5 im Rahmen des „Tides of War“ genannten Live-Service um neue Inhalte erweitern, die euch komplett kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das erste große Inhaltsupdate hat nun einen Termin erhalten.

Battlefield 5 Mit kleinen Neuerungen auf den Serien-Thron

Wie der offizielle Twitter-Account des Spiels verlauten lässt, werden die ersten Zusatzinhalte zu Battlefield 5 am 04. Dezember, also in genau zwei Wochen erscheinen.

Mit „Panzerstorm“ erscheint eine neue Karte, die auf gewaltige Fahrzeugschlachten mit bis zu 14 Panzern gleichzeitig ausgelegt ist und Infanteristen im malerischen Belgien vor ganz neue Herausforderungen stellt.

⚡ Prepare for bigger, better, badder tank battles coming December 4 to #Battlefield!

Whether you pit armor against armor or play as infantry on the Panzerstorm map, play smart and don't get caught in the open! pic.twitter.com/GTyjPvin38