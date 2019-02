Battlefield 5 - Koop-Modus Combined Arms erscheint nächste Woche - erstes Video veröffentlicht

Der kooperative Mehrspielermodus Combined Arms für Battlefield 5 erscheint in der kommenden Woche. Electronic Arts und DICE geben in einem neuen Video einen ersten Vorgeschmack auf den Koop-Modus. Bis zu vier Spieler arbeiten in dem Szenario-basierten Modus auf insgesamt vier Karten zusammen.

Battlefield 5 von Electronic Arts und DICE wird im Rahmen des Liveservice „Tides of War“ regelmäßig mit neuen Inhalten bedacht. In der zweiten Phase zwischen Januar und März hält unter anderem der Koop-Modus Combined Arms Einzug in den Shooter, der in der kommenden Woche erscheinen wird und sich jetzt in einem ersten Video präsentiert.

Battlefield 5 Trailer zu Combined Arms kommt diese Woche, Koop-Modus mit nächstem Update

Battlefield 5 Combined Arms erscheint nächste Woche

Bereits vorgestern verkündeten die Entwickler, dass der Koop-Modus Combined Arms in der kommenden Woche erscheinen würde, jetzt folgt das erste Video, das einen kurzen Einblick in den neuen Modus liefert.

Im Combined Arms schließt ihr euch mit bis zu drei weiteren Spielern zusammen, um gemeinsam bei insgesamt vier Karten mit verschiedenen Missionstypen zu kämpfen. Die Missionsnamen lauten Market Sweep, Desert Declarations, Bricks and Mortars und Bridgehead Blockade. Genauere Details zu den Inhalten und Missionszielen verrieten Electronic Arts und DICE allerdings nicht.

Auch den finalen Erscheinungstermin blieben uns die Macher von Battlefield 5 noch schuldig, wir wissen nur, dass Combined Arms in der kommenden Woche erscheinen wird. Zeitgleich rollen die Entwickler das nächste Update für Battlefield 5 aus, dessen Inhalte jedoch ebenfalls noch nicht bekannt sind.

💥 Squad up with up to 3 friends and survive 4 mission types across 4 maps in #Battlefield V's co-op experience. 💥



Combined Arms deploys next week. pic.twitter.com/I0Gkyvw65b — #Battlefield V (@Battlefield) 5. Februar 2019

Bereits in dieser Woche wird Battlefield 5 mit einem umfangreichen Update bedacht, das vor allem die Probleme mit dem Arsenal beheben soll, die seit dem ersten Kapitel von Tides of War auftreten und die Freischaltungen aus den wöchentlichen Herausforderungen verwehrten. Alle Infos zum Update gibt es im offiziellen Reddit-Beitrag.