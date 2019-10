Battlefield 5 - Kapitel 5 War in the Pacific: Trailer zum großen Update erscheint heute

Am heutigen Mittwoch wird ein erster Trailer zu dem 5. Kapitel in „Battlefield 5“ War in the Pacific erscheinen. Spieler dürfen sich unter anderem auf neue Karten, Fahrzeuge und Waffen freuen.

Das 5. Kapitel zu Battlefield 5 steht in den Startlöchern. In dieser Woche soll laut Electronic Arts der erste Trailer zu War in the Pacific (Krieg im Pazifik) erscheinen. Vermutet wird außerdem, dass EA passend dazu den offiziellen Launch-Termin bekannt geben wird.

Battlefield 5 Letzte Möglichkeit: Zockt den Shooter am Wochenende völlig kostenlos

Erster Trailer zu War in the Pacific erscheint morgen

Bereits morgen werden wir aber wohl Gewissheit haben, denn am Mittwoch, den 23. Oktober um 15 Uhr deutscher Zeit soll der neue Trailer ausgestrahlt werden. Gezeigt werden wohl erste Spielszenen aus dem fünften Kapitel für „Battlefield 5“.

Das kommende Kapitel wird laut Entwickler DICE unter anderem neue Karten, neue Gruppierungen (USA und Japan), neue Waffen & Gadgets sowie weitere Fahrzeuge einschließlich Boote im Gepäck haben. Einen Blick auf die neue Karte gab es bereits am Ende des Videos zu dem 4. Kapitel zu sehen:

Enter the fray in #Battlefield V’s War in the Pacific.



Watch the full reveal October 23: https://t.co/EHJqk6KlwS pic.twitter.com/bdASJPn8te — Battlefield V (@Battlefield) October 21, 2019

Den neuen Trailer könnt ihr euch unter anderem auf dem offiziellen YouTube-Kanal von „Battlefield“ am morgigen Mittwoch anschauen. Alle wichtigen Infos und Details findet ihr natürlich auf unserer Themenseite zu „Battlefield V“.

„Battlefield 5“ ist für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar.