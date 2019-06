Battlefield 5 - Kapitel 4 bringt vier neue Multiplayer-Karten

Nachdem DICE in der vergangenen Woche mit Merkur nach rund sieben Monate eine erste neue Map zu Battlefield 5 veröffentlichte, hat Publisher Electronic Arts nun offiziell bekannt gegeben, wie die nähere Zukunft des Multiplayer-Shooters aussehen wird. Ab dem 27. Juni soll das Schlachtfeld erweitert werden. Kapitel 4: Gegen jede Chance wird insgesamt vier neue Karten im Gepäck haben.

„Zu Beginn der neuen Inhalte werden zwei neue, große Karten für 64 Spieler eingeführt. Die erste davon erscheint zum Start von Kapitel 4 und heißt Al Sundan. Sie ist auf klassische Mehrspieler-Action ausgelegt und konzentriert sich auf große Distanzen, Fahrzeug-basiertes Teamplay und Gefechte über alle Bereiche. Die Karte basiert auf der Einzelspieler-Kriegsgeschichte Unter keiner Flagge, die in der weiten Wüste Nordafrikas angesiedelt ist. Im Juli folgt mit Marita nach Merkur in Kapitel 3: Feuerprobe die zweite der beiden Griechenland-Karten und führt die Schlacht um Griechenland fort. Auf Marita sind die Spieler in einer Berglandschaft mit gepflasterten Straßen über einem Fluss im Einsatz. Im Fokus dabei die Infanterie, während die Alliierten in einem letzten Gefecht versuchen, die Armee der Achse aufzuhalten.“